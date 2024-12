Nikica Jelavić pokazao SMS koji je poslao Kekinu, a onda doveo Nikicu Jelavića: 'Drsko lažu'

Poduzetnik Nikica Jelavić i njegov odvjetnik Anto Nobilo u petak u 12.05 u kafiću Plaza održali su konferenciju za medije. Govorili su o kavi Jelavića i pjevača Mile Kekina, o kojoj se piše tjednima i koja je postala jedna od glavnih tema u kampanji za predsjedničke izbore.

Navode da spremaju tužbu protiv Mile Kekina i njegove supruge Ivane Kekin, predsjedničke kandidatkinje stranke Možemo!, kao i koordinatorice te stranke Sandre Benčić. Do sada je stranka Možemo! posvetila nekoliko svojih press konferencija Nikici Jelaviću, sve kako bi kroz klevećenje Nikice Jelavića od svoje predsjedničke kandidatkinje stvorili žrtvu", stoji u pozivu medijima.

'Vrijeme za istinu'

"Došlo je vrijeme za odgovor, za istinu. Ivana Kekin je lažna žrtva. Nikica Jelavić je žrtva stranke Možemo! i njihovih nerealnih političkih ambicija. Na našoj press konferenciji bit će objavljeni materijalni dokazi koji pobijaju njihove tvrdnje. Također ćemo javno objaviti privatnu tužbu (kaznenu) i tužbu za naknadu štete protiv bračnog para Kekin i Sandre Benčić, te naš zahtjev Saboru za skidanje imuniteta u odnosu na Ivanu Kekin i Sandru Benčić, kao i najavu sljedećih poteza sve do izlaska prave istine u javnosti", dodaje se u pozivu. Nakon konferencije održat će se domjenak.

Podsjetimo, Jelavić je prošlog petka u isto vrijeme sazvao konferenciju za medije. Zbog stravičnog napada u zagrebačkoj osnovnoj školi, u kojoj je poginulo dijete, Jelavić je u suzama odgodio svoje obraćanje.

Novinare je na televiziji iznad mikrofona dočekala slika na kojoj se nalazi šalica kave s porukom: "Kako iz ničega stvoriti lažnu žrtvu Ivanu Kekin?"

Foto: RTL

"Htio bih svima čestitati Božić. Drago mi je da vas je toliko došlo, znači da vas zanima istina", rekao je uvodno Jelavić. Potom se okupljenima obratio odvjetnik Nobilo.

"Na početku bijaše kava, kava na Britancu, sasvim obična. Uvjeren sam da Mile Kekin nije pomislio da HDZ stoji iza toga, da je to velika urota, klopka. Međutim, dvojac Kekin-Benčić potpuno krivo su procijenili situaciju, i pokušali Ivanu Kekin prikazati kao žrtvu i dobiti poen u predsjedničkoj kampanji. Mile Kekin je ili dobrovoljno ili bio prisiljen napisati post da ga je Nikica Jelavić obmanuo", kaže odvjetnik Nobilo.

Nobilo: 'Podignuli smo tužbu'

"S Nikicom Jelavićem znaš na čemu si. Nikica Jelavić nikad za sebe ne bi rekao da je mafijaš", nastavlja Nobilo. "Mile Kekin je pjevač od 54 godine, kojem je ured u birtiji, kako kaže njegova supruga. Koja 25 godina pjeva pjesma o tvrdim momcima sa zagrebačkog asfalta. Ne može biti istina da Mile Kekin ne zna tko je Nikica Jelavić. U nizu svojih istupa, i Kekin i Benčić su Jelavića proglasili mafijašem, iz podzemlja, čovjekom s kojim te nije lijepo vidjeti. S građaninom drugog reda. Međutim, zaboravili su, ili nisu htjeli znati da je Jelavić oslobođen od svih optužbi. Radilo se o poznatom suđenju", nastavlja Nobilo.

"Jelavić je ljudsko biće, ima pravo na osobnost, čast, dobar glas. Zaboravljamo da smo pred zakonom svi jednaki. Jednostavno, ne možeš gaziti ljudsko dostojanstvo nijednog čovjeka, pa ni Nikice Jelaviće. Ne možeš to ni ako si stranke Možemo. Onda ja kažem - e, ne možete. Kekin odlazi u policiju, bio je to noćni odlazak koji je trebao dati dramatičnost. Tko u noći ide u policiju, samo ako je neka frka. Oni kreiraju takvu situaciju, produbljuju klevetu, jer je Nikica Jelavić razlog za odlazak u policiju. Je li njima netko prijetio? Je li ih napao, pokušao napadom? Ništa, jednostavno ništa se nije dogodilo. Kako bi kreirali žrtvu, odlaze u policiju. Nakon policije, dolazi do prave kulminacije klevete. Na čak tri tiskovne konferencije Benčić, Ivana Kekin i drugi možemovci kleveću Nikicu Jelaviću", priča Nobilo.

"Nije nam bilo druge, nismo sretni, ali podigli smo tužbu. Imamo privatnu tužbu, kaznenu. U odnosu na nju, šaljemo Jandrokoviću zahtjev za skidanje imuniteta Kekin i Benčić. Imamo i tužbu za naknadu štete, tu tražimo štetu zbog povrede osobnosti Nikice Jelavića. To su te tužbe koje smo bili prisiljeni napraviti", dodaje odvjetnik.

"U finalu afere, da je tako nazovemo, ubačeno je niz lažnih tvrdnji da iza Jelavića stoji HDZ, da je HDZ napravio politički spin, da su stajali iza njega kad je odlazio na kavu. To su apsolutno netočne činjenice, lažne. HDZ nema interesa da ruši Kekin, jer im je glavni protivnik Zoran Milanović. Tko normalan u ovoj državi, tko malo prati javnu scenu, može reći da ja radim nešto u korist HDZ-a? To nije normalno. Ja sam uvijek bio kritičan prema HDZ-u, za mene osobno je to uvreda. Ja i HDZ ne idemo zajedno, ali ne idemo ni ja i ekstremni ljevičari iz Možemo. Nikica Jelavić je potpuno apolitična osoba, ja bih se kladio da nije ni znao da je kampanja u Hrvatskoj. Ne prati dnevnike, prije kave nije ni znao tko su kandidati", tvrdi Nobilo.

"Shvaćam političke stranke, koje nisu mogle propustiti ovakav zicer. To je kao kad vam protivnik pred golom nabaci loptu, pa ne možeš izdržati da ju ne šutneš. Tako i ponašanja diletantska iz ekipe Možemo, koji su tri tiskovne posvetili Nikici Jelaviću. To ne možeš izdržati, a da političkog protivnika ne šutneš", priča Nobilo.

Jelavić pokazao SMS

Zatim je Nikica Jelavić preuzeo riječ. "Moja presica predstavlja moju nužnu obranu, da se branim od kleveta i napada. Zamolili smo gospođe iz Možemo da se ispričaju. Da su to učinile, ne bi bilo toga, blagdansko vrijeme, Božić, vrijeme oprosta, taj ružan slučaj bio bi završen. One su nastavile s agresivnim, histeričnim napadima. Moje mišljenje je da je prije njihovih presica trebalo staviti napomenu uznemirujuć sadržaj, jer djeluju loše na mentalno zdravlje gledatelja. Čak su počele spominjati familiju, djecu da su žrtve. Ja sam ugrožen, oni mene napadaju, ja sam ugrožen zbog kampanje. Djeca od mog istoimenog nećaka su maloljetna, dolaze kući zašto nas netko napada. Zbog njihovih ispada. Da nije bilo toga, taj slučaj bi za javnost bio završen", priča Jelavić.

"Sada dolazimo na konkretan dokaz. SMS poruka - nitko ne spominje, priča se da sam ja zvao Milu Kekinu. Poslao sam čovjeku SMS", rekao je Jelavić i pokazao poruku na kojoj piše: "Dobar dan Nikica Jelavić je javi se kad stigneš".

Foto: RTL

"On je birao tajming kad se hoćemo vidjeti. On je birao tajming, mjesto sastanka. Zašto prešućuju, zašto prešućuju SMS, zašto Možemo, zašto Kekin. Jedini se gradonačelnik izjasnio i rekao da Kekinu vjeruje više nego meni. Zamolio bih da pitate zašto su Kekini prešućivali SMS. Drsko lažu u lice cijele javnosti i policiji. Ta laž je temelj njihove kampanje u koju su odlučili krenuti da mene optuže da radim za nekoga. Taj slučaj je puno ružniji nego što se čini u javnosti. Mnogi će se iznenaditi kad izađu neke stvari na vidjelo, pripremili smo cijeli dosje za sud. O razlozima sastanka ćemo govoriti na sudu", priča Jelavić.

Zatim je pred kamere doveo svojeg nećaka Nikicu Jelavića. "Možete li zamisliti da pet minuta pričate sa mnom, a da mislite da pričate s njim. Je li to moguće? Ne znam u kakvom bi čovjek psihičkom stanju trebao biti da misli da priča s njim, a priča sa mnom", govori Jelavić.

Foto: RTL

Jelavić nije htio odgovarati na pitanja novinara. Na kraju je izjavio: "Dobro mene poznaje Mile."

