Nevjerojatni prizori: Kiša potopila dijelove Umaga, vjetar izmamio surfere na more

U Umagu je jugo i kiša potopila neke dijelove Umaga a poslje je jak vijetar izmamio znatizeljne turiste i surfere na more. Na snazi je narančasto upozorenje - opasno vrijeme za cijeli Jadran, dok je preostali dio Hrvatske pod žutim upozorenjem - potencijalno opasno vrijeme, zbog obilne kiše izdana su upozorenja na moguće bujične poplave na Jadranu, objavio je u petak Državni hidrometeorološki zavoda (DHMZ). Promjena vremena zahvatila je dijelove Hrvatske. Najviše sjeverozapadni dio, gdje su temperature pale i za 15-ak stupnjeva. Jutros je u cijeloj Hrvatskoj oblačno i kišovito. Temperatura zraka u većem dijelu unutrašnjosti bit će od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva. Na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 11 do 16, a na srednjem i južnom Jadranu između 16 i 22 stupnja. Zbog obilne kiše izdana su i upozorenja na moguće bujične poplave na Jadranu. Puhat će jaka bura s olujnim udarima, naveli su jutros prognostičari DHMZ-a. Zbog prolaska ciklone Borisa, središnja Europa priprema se za najgore poplave posljednjih desetljeća