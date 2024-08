Neutješna obitelj i prijatelji ispratili Boška Kostovića: 'On nije sanjao kule i bogastva'

Sablasna tišina isprekidana jecajima nadvila se danas nad mjesno groblje Pišćine – Vinišće gdje je na posljednji počinak ispraćen 58-godišnji Boško Kostović, hrvatski branitelj i vođa stroja na Jadrolinijinom trajektu "Lastovo" na kojemu je prošle nedjelje tragično stradao s dvojicom kolega kada je na njih pala više tona teška rampa.

Foto: Ivana Ivanović/Pixsell

Neutješna obitelj, mnogobrojni prijatelji, kolege i mještani ispratili su Kostovića na posljednje počivalište u njegovu Vinišću u kojemu je sve do prije koji dan, kovao planove za ono što je, za koju godinu, želio raditi u mirovini. Apostrofirao je to mjesni župnik Crkve Presvetog Srca Isusova Mate Munitić nadahnuto tijekom mise govoreći o pokojnom Kostoviću čija ga je obitelj otvorena srca primila u svoju kuću kad je prije četiri godine došao na službu u Vinišće, donosi Slobodna Dalmacija.

Foto: Ivana Ivanović/Pixsell

"Boško me kao svećenika odmah oduševio, a dobro sam ga upoznao već na početku jer je njegova kuća bila i moj dom. Mi svećenici najbolje znamo kako je kad dođeš u novu sredinu. Svaki koji te prihvati za nas je velik, jer smo došli u sredinu u kojoj nikoga ne znamo. Čovjek koji te primi u svoju kuću, primi te i u svoje srce. Boško, čovjek koji nije sanjo kule i bogatstva, apartmane i silna materijalna dobra, koji je živio skromno sa svojom ženom odgajajući svoju djecu, požrtvovno radeći. Boško, koji je bio sve, samo ne nečovjek i nepošten. Što je život?! Danas si tu, sutra te nema. Za našeg zadnjeg susreta, oko Uskrsa, razradili smo strategiju – brzo će mirovina, konačno će otpočinuti od svog posla, imat će vremena i za more i za unuke i za obitelj. Puno je planova bilo… Ali život odigra svoje karte", kazao je župnik Munitić poručivši kako se na posljednjem ispraćaju pokojnog Boška Kostovića nismo okupili kako bi ga sažalijevali, jer on to ne želi.

Foto: Ivana Ivanović/Pixsell

Kao branitelj zadužio je i domovinu, počasnu stražu uz odar tragično stradalog Boška Kostovića držali su Veterani Domovinskog veterani Domovinskog rata općine Marina uz pripadnike Oružanih snaga RH, a klapa ga je na posljednje počivalište ispratila pjesmama "Krist na žalu” i "Oči u oči”.

Foto: Ivana Ivanović/Pixsell

Na njegov posljednji ispraćaj došli su, između ostalih, i Neven Melvan, glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske i Ante Mamut, načelnik Općine Marina, a pojavili su se i David Sopta, predsjednik Uprave Jadrolinije i Paula Vidović, ravnateljica Agencije za obalni linijski pomorski promet.

Na solinskom Novom groblju jučer je pokopan 38-godišnji Marko Topić, a danas je zakazan i pogreb trećeg stradalog pomorca, 54-godišnjeg Denisa Šarića na mjesnom groblju Zemunik Donji.

