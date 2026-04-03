Netko je na Eurojackpotu osvojio 10 milijuna eura! Evo gdje je uplaćen listić

U 27. kolu igre Eurojackpot u petak netko je osvojio dobitak od deset milijuna eura. Dobitni listić uplaćen je u Danskoj, izvijestili su iz Hrvatske lutrije.

Izvučeni su brojevi: 9, 10, 18, 22, 37 – 1, 11 koji su nekome u toj zemlji donijeli dobitak 5+2, navode iz Lutrije.

Sljedeće izvlačenje je u utorak, a glavni dobitak opet iznosi deset milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Gattuso je povijest, Italija razmišlja kako dalje: 'Bila mi je čast'