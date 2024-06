U Europi vlada kronična nestašica GLP-1 agonista, važnih lijekova za liječenje dijabetesa tipa 2. Europska agencija za lijekove (EMA) o tome će održati radionicu u ponedjeljak 1. srpnja, objavila je Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Radionica će se održati od 12.30 do 18.30 sati i moći će se pratiti na YouTube kanalu Europske agencije za lijekove.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ciljevi radionice su pojašnjenje potreba i izazova različitih skupina dionika u kontekstu nestašica GLP-1 agonista te dijeljenje iskustava o trenutačnim aktivnostima za ublažavanje i sprječavanje posljedica njihovih nestašica.

Pomama zbog mršavljenja

Jedan od GLP-1 agonista je i Ozempic, lijek farmaceutske tvrtke Novo Nordisk, koji je namijenjen dijabetičarima, ali je njegova potražnja naglo porasla jer su ga mnogi počeli koristiti za mršavljenje. To je već prošle godine izazvalo nestašice u brojnim zemljama, među kojima su Britanija, Njemačka, Belgija i Sjedinjene Države.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Semaglutid je djelatna tvar koju je Novo Nordisk razvijao desetljećima i aktivni je sastojak u liječenju dijabetesa tipa 2 u lijekovima Ozempicu i Rybelsusu, kao i Wegovyju, koji se koristi samo za mršavljenje.

Po procjeni Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), godine 2016. širom svijeta evidentirano je više od 650 milijuna pretilih ljudi, a oko 480 milijuna ih boluje od dijabetesa tipa 2. Podaci su to Međunarodne zaklade za dijabetes. No ponuda lijekova koji sadrže djelatnu tvar semaglutid ne drži korak s potražnjom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ministarstvo zdravstva uvodi novitet! Sustavno će pratiti ishode liječenje