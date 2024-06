Ili terapija lijekova za smirenje ili oduzimanje vozačke dozvole na šest mjeseci – tako je glasilo pitanje mlade liječnice obiteljske medicine 30-godišnjem Osječaninu kojeg je iznenada pozvala na pregled. Kako Osječanin godinama koristi propisane lijekove i uz to vozi automobil bio je, kaže, iznenađen iznenadnim pozivom, piše SiB.

"Kad sam došao, potpisao sam izjavu da više neću uzimati lijek koji sadrži diazepam, jer nisam želio ostati bez vozačke dozvole. Ne kažem da liječnica nije dobro postupila, nego mi je čudno zbog čega sad iznenadni poziv i pitam se hoće li liječnici obiteljske medicine redom zvati sve one koji uzimaju taj ili kakav sličan lijek", upitao se Osječanin koji je želio ostati anoniman i koji nije ni trenutka razmišljao hoće li potpisati izjavu ili ne.

Postupak mlade liječnice, čini se, nije jedini proteklih dana pa i mjeseci. Naime, prema Pravilniku o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače, objavljenom u Narodnim novinama 30. travnja, u čl. 25, st. 3 između ostaloga stoji da će liječnik izreći upozorenje vozaču ako utvrdi da vozač koristi djelatne tvari koje značajno utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja motornim vozilima.

Također, upozorenje se, prema istome članku, st. 5 neće izreći ako liječnik procijeni da djelatne tvari neće značajno utjecati na vozačevu sposobnost upravljanja motornim vozilom.

Ne samo da je ta liječnica postupila prema pravilima struke, već smo i od druge osječke liječnice obiteljske medicine doznali kako liječnicima za svaki takav lijek program signalizira da pacijent ne treba voziti uz terapiju.

Lijekovi i mobitel tijekom vožnje

"Ja to svojim pacijentima ne stavljam kao šestomjesečnu zabranu, nego ih upozorim i stavim u karton da je upoznat s tim da ne vozi uz terapiju. Netko takve lijekove uzima godinama i ne uspavljuje ga te mu ne umanjuje reflekse, no mi se moramo zaštititi. Ne upišemo li to u zdravstveni karton, možemo odgovarati počini li pacijent nekakav prekršaj pod utjecajem lijekova", rekla je liječnica obiteljske medicine.

Da je naš sugovornik s početka teksta pacijent mlade, a time i liječnice koja strahuje od sankcija ne poštuje li propise, mišljenja je dr. med. spec. obiteljske medicine Dunja Ljubičić i članica Izvršnog odbora Koordinacije liječnika obiteljske medicine. Liječnici koji su na početku svoje karijere, dodaje, žele se napismeno osloboditi odgovornosti.

"Sigurno joj ne treba da je u slučaju kakve prometne nesreće pozovu na sud, stoga se želi ograditi i to je sasvim ispravno. Osobno, ja svoje pacijente najprije pitam jesu li alergični na što, umjesto da ih pitam voze li automobil, jer realno, statistike su pokazale da su veći uzročnici prometnih nesreća neprilagođena brzina ili pričanje na mobitel tijekom vožnje", zaključuje dr. Ljubičić, dodajući da postupak mlade liječnice nije novost, no svakako su pozivi pojačani nakon donošenja novoga Zakona. Dodaje također da građani mogu očekivati pozive liječnika koji ih, iz određenoga razloga ne poznaju dovoljno te žele pismeno, odnosno usmeno upozoriti na pravila koje pacijenti moraju poštivati ako upravljaju motornim vozilom.

Precizan popis stanja i lijekova

Dakako, sve ovisi od slučaja do slučaja pa tako naša sugovornica kaže da nije isto uzima li određene lijekove pacijent na mjesečnoj bazi i uz to više kutija. Tada bi, razumljivo, i ona postupila drukčije.

"Vidim li da iz mjeseca u mjesec traži dvije do tri kutije lijeka koji mu utječe na upravljanje vozilom i kod mene bi priča bila drukčija. Ostalima bih svakako dala uputu da, imaju li primjerice, tablete za spavanje, odnosno za smirenje da ih uzimaju kod kuće u vrijeme kad ne planiraju sjesti za automobil i to bih zavela u karton", dodala je Ljubičić, naglasivši, naravno, da nijednom liječniku nije u cilju, hipotetski, biti pozvan na vještačenje na sud u slučaju prometne nesreće. Onaj liječnik koji je u zdravstvenom kartonu pribilježio uzimanje lijeka na vlastitu odgovornost vozača nakon upozorenja, kaže, neće imati problema. No, onaj liječnik koji se ogluši na činjenicu da pacijent iz mjeseca u mjesec uzima jednu ili više terapija koje utječu na vožnju, mogao bi odgovarati.

Naposljetku, u svakoj kutiji lijeka stoji napomena smije li se voziti tijekom korištenja ili ne. U slučaju s početka teksta riječ je o lijeku koji, kako stoji u pojašnjenju, ima utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima, jer može izazvati pospanost, oslabiti koncentraciju i usporiti reflekse. Smetnje su, stoji nadalje u uputama, naročito izračene u slučaju nedovoljnog sna, kao i uz istodobnu konzumaciju alkoholnih pića.

Pa iako mlada liječnica nije pogriješila i postupila je prema svojoj savjesti, mišljenje dr. Ljubičić o postotcima vjerojatnosti prometnih nesreća potpuno je ispravno.

Kako god bilo, uzimate li redovito terapiju opisanu u spomenutu Zakonu, ali i bolujete li od niza bolesti prema popisu zdravstvenih stanja i lijekova iz istoga Zakona, a uz to imate i liječnika obiteljske medicine koji vas nedovoljno poznaje ili je tek na početku svoje karijere, očekujte telefonski poziv.

Dakako, nije isključeno i da će vas nazvati i stariji i iskusniji liječnik obiteljske medicine kako ne bi morao odgovarati za tuđe neodgovorne postupke.

