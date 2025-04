Vlada donijela odluku o osobnim iskaznicama: Ovo će se svidjeti mnogim roditeljima

Vlada je na sjednici u četvrtak donijela zaključak kojim će država nastaviti podmirivati troškove prvog izdavanja osobne iskaznice za djecu do 18. godine te je tu mjeru produžila do 2028. godine.

Ocijenjeno je da je mjera, donesena 2021. s ciljem poboljšanja materijalnog statusa obitelji s djecom, polučila dobar rezultat. Do prošle godine izdano je 169.746 osobnih iskaznica. "Ovom mjerom financijski rasterećujemo obitelji s djecom te stvaramo poticajno okruženje za obitelji i mlade u skladu sa Strategijom demografske revitalizacije RH do 2033. godine", rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.

Kazao je da je ta mjera dodana vrijednost vladinim demografskim politikama i izravna podrška obiteljima, uz usvojene uvećane roditeljske potpore te objavljeni natječaj za unaprjeđenje materijalnih uvjeta u vrtićima i uređenje javnih vrtića. Godišnje će za izdavanje besplatnih osobnih iskaznica biti osigurano 680.000 eura.

Suglasnosti HZZO-u za nabavu cjepiva, Ministarstvu zdravstva za obnovu palijative Novi Marof

Vlada je na sjednici dala suglasnost ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za sklapanje sporazuma s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo za nabavu, pohranu i distribuciju cjepiva od 2025. do 2027. godine, ukupne vrijednosti od 109,5 milijuna eura s PDV-om. Cjepiva se nabavljaju za provedbu idućeg trogodišnjeg programa obveznog cijepljenja te trogodišnjeg programa imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva.

Vlada je, nadalje, dala suglasnost Ministarstvu zdravstva, odnosno Općoj bolnici Varaždin, za sklapanje ugovora o nabavi radova cjelovite obnove od potresa palijativnog odjela Specijalne bolnice Novi Marof na teret državnog proračuna u iznosu 2,2 milijuna eura u idućoj godini. U postupku javne nabave koji je provela Opća bolnica Varaždin odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda ponuditelja DOMinvest d.o.o., u iznosu od 5,2 milijuna eura s PDV-om, a preostala tri milijuna eura osigurana su u proračunu Ministarstva zdravstva za ovu godinu.

"Ova institucija je najveća institucija za palijativnu skrb u Hrvatskoj s ukupno 89 kreveta za palijativnu medicinu i 202 kreveta za produženo liječenje, a povećanjem smještajnih kapaciteta dodatno se osnažuju institucionalni kapaciteti. Ovim dodatnim ulaganjem teži se da se Služba Novi Marof afirmira kao Nacionalni centar za palijativnu medicinu Ministarstva zdravstva", stoji u donesenoj odluci.

Projekt je ugovoren za financiranje iz Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu 441.302 eura s PDV-om i iz Mehanizama za oporavak i otpornost, a radovi moraju završiti do 30. lipnja 2026. godine. Ministarstvo zdravstva dobilo je suglasnost i za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna od 2026. do 2028. od 1,6 milijuna eura s PDV-om za sklapanje ugovora o javnoj nabavi 90.000 personaliziranih iskaznica ovlaštenih zdravstvenih radnika.

U pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva odabran je ponuditelj AKD, ovlašten za usluge izrade isprava i službenih obrazaca, a u 2025. godini već su osigurana sredstva u iznosu 779.778 eura.

Donacija skulpture posvećene dr. Andriji Štamparu

Odlučeno je i da će Vlada Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) skulpturu "Oblik prostora" iz 1965., autora Ivana Kožarića, posvećenu dr. Andriji Štamparu i zdravstvenim radnicima, koja će biti postavljena u sklopu obnovljene zgrade WHO u Ženevi. Za to će biti osiguran iznos od 313.250 eura.

"Bit će ovo trajni podsjetnik na Andriju Štampara, koji je, uz to što je utemeljio javno zdravstvo u tadašnjoj državi Jugoslaviji, imao ogromnu i neprocjenjivu ulogu u stvaranju Svjetske zdravstvene organizacije. Bit će to dobar primjer kako neovisna Hrvatska ostavlja trag u sklopu jedne međunarodne organizacije za koju je upravo jedan Hrvat i liječnik u njenom stvaranju dao najveći doprinos", kazala je ministrica kulture i medija Nina Obuljen.

Donesena je i odluka o dodjeli 950.000 eura za unaprjeđenje zračne prometne povezanosti Grada Mostara s Republikom Hrvatskom, kao i ključnim prometnim čvorištima Europske unije. "Donošenjem ove odluke nastavlja se podrška ovakvim programima, koje je Vlada pokrenula 2024. godine, čime je osigurano financiranjeprograma Zračne luke Mostar za obavljanje usluge redovitog međunarodnog linijskog zračnog prijevoza na liniji Mostar - Zagreb - Mostar, a u sklopu ovog programa prevezeno je tijekom 2024. godine gotovo 11.000 putnika", naveo je državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.

