Završio sastanak u Ministarstvu: Poznate nove mjere za sigurnost, neke se uvode odmah

Povodom tragičnog događaja u zagrebačkoj osnovnoj školi u kojem je život izgubio učenik prvog razreda i u kojem su ozlijeđeni učiteljica i još troje učenika građani i dalje dolaze na mjesto zločina, pale svijeće, ostavljaju poruke i opraštaju se od ubijenog prvašića. Prvi put se sastalo Povjerenstvo za sigurnost u školama. Postignut je dogovor da će se vrata u svim školama zaključavati, a unutra vas mora pustiti netko iz škole. Idući sastanak zakazan je za tjedan dana i na njemu se očekuje dugoročni protokol. Druga faza trebala bi biti zamjena vrata u svim školama, a što se zaštitara o kojima su najviše pričali tiče - zaključak je da više može pomoći osoba koja je zaposlena u školi, pa najavljuju promjenu zakona.

TIJEK DOGAĐAJA:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pedeset udruga pridružuje se mimohodu 'Za sigurnu školu'

15.22 - Pedeset udruga i mreža, među kojima su Centar za mir, GONG i Forum za slobodu odgoja, u ponedjeljak su objavile da se pridružuju mimohodu "Za sigurnu školu" u Zagrebu, Osijeku i drugim gradovima, pozivajući na akcije za sigurnost u školama povodom tragičnog događaja u OŠ Prečko.

Organizacije su pozvale na masovno sudjelovanje u mimohodu koji će u Zagrebu krenuti u 18 sati ispred Učiteljskog doma, a sudionici će proći središtem grada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na putu prema sigurnosti u školama trebamo potporu vladinih institucija, timova škola, medija, organizacija civilnog društva i svih angažiranih ljudi“, stoji u priopćenju koje potpisuje 50 organizacija i mreža.

Gotov sastanak

12.35 -Ministar obrazovanja Radovan Fuchs rekao je nakon sastanka o sigurnosti u školama kako su se danas fokusirali na mjere koje će se primijeniti odmah, poput zaključavanja škola i promjena brava na vratima kako se ne bi mogla otvoriti izvana, a u planu su i zapošljavanja dodatnog osoblja. "Danas je bio prvi sastanak na kojem smo razgovarali o kratkoročnim, bitnim, urgentnim mjerama koje možemo napraviti odmah kako bi nastava u drugom polugodištu krenula onako kako je to predviđeno, nakon školskih praznika", rekao je Fuchs nakon sastanka u ponedjeljak.

Ministar je ponovno izrazio zgražanje i sućut zbog tragedije u Osnovnoj školi Prečko gdje je 19-godišnjak nožem jedno dijete usmrtio te ozlijedio troje djece i učiteljicu, istaknuvši kako nije riječ o terorističkom činu zbog kojeg bi se trebali brinuti da će se ponoviti u nekoj drugoj školi, ali da su svakako razgovarali o tome kako mogu podići sigurnost u školama. "Jedna od mjera koju ćemo tražiti odmah je striktna primjena važećih zakonskih propisa, a to je da škole moraju biti zaključane. Ta mjera nikad nije bila ukinuta. Jednako tako i mjera da pri ulasku u školu bude prisutan netko od djelatnika škole te da škole primjenjuju protokole koje imaju", rekao je Fuchs.

Ministar je naveo kako će se na sljedećem sastanku 30. prosinca sastaviti prvi nacrt sigurnosnih smjernica i protokola, no ono što će se također učiniti odmah je da se promijene brave na vratima. "Bez obzira je li škola zaključana ili ne, brave treba promijeniti tako da se vrata mogu otvoriti iznutra, ali da se ne mogu otvarati izvana i da osobe mogu ući u školu jedino ako ih netko pusti", najavio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pri tome je dodao kako najveći broj osnovnih škola u Zagrebu već primjenjuje takav način ulaska, a ocijenio je i kako će već samo ove mjere kontrole ulaska i zaključavanja sigurno dati osjećaj sigurnosti roditeljima i djeci.

U sljedećoj fazi jedna od ideja je i da se promijene i sva vrata te će se odobravati dodatna zapošljavanja tehničkog osoblja, a što je poseban problem u školama u većim gradovima koje rade u dvije smjene. Dogovoreno je da je potrebno izmijeniti zakone i propise kako bi i novi profil zaposlenika u svom djelokrugu rada bio educiran u vidu sigurnosnih mjera, protupožarne zaštite i zaštite na radu, za što je potrebno izraditi i program edukacije. Te osobe moraju imati i određene psihofizičke karakteristike, no neće biti naoružane.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uz to, ministar je rekao kako se relativno brzo mogu napraviti tečajevi za sve djelatnike škola po pitanju sigurnosnih postupanja. Odgovarajući na pitanja o zaštitarima, Fuchs je rekao kako tu ima puno elemenata "za" i "protiv" te da dosadašnja iskustva "nisu najidealnija", ali da će se to omogućiti školama ako budu inzistirale na njima. No, pri tome je upozorio kako oni ne mogu utjecati na broj raspoloživih zaštitara.

Fuchs je napomenuo kako se škole diljem Hrvatske razlikuju po broju učenika, ulaza, školskim dvorištima i sportskim terenima pa je u pogledu sigurnosnih pitanja potreban individualiziran pristup. Osim kratkoročnih mjera, napravit će se analiza svih škola u Hrvatskoj te analiza najboljih tehničkih rješenja za zaštitu, poput videonadzora, razglasa, kartica i slično.

Razmotrit će se i sigurnost školskih igrališta i terena koje pojedini ljudi, poput huligana ili dilera, dodao je ministar, zloupotrebljavaju. Povjerenstvo za izradu prijedloga osnovnih mjera jačanja razine sigurnosti u školama čine predstavnici ravnatelja, Grada Zagreba, sindikata, MUP-a, AKD-a, civilne zaštite te psiholozi.

Hrstić komentirala posjet napadaču

12.01 - Ministrica zdravstva Irena Hrstić odgovorila je zašto je posjetila napadača. "Kako sam i komunicirala, obratila sam mu se kao liječnik i pitala za zdravstveno stanje", rekla je Hrstić novinarima u ponedjeljak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Više pročitajte OVDJE.

Stanje ozlijeđenih

11.39 - Troje ozlijeđene djece i učiteljica su stabilno i dobro se oporavljaju. Kako doznaje portal 24sata, ozlijeđena učiteljica je stabilna i normalno komunicira. Njen oporavak je u skladu s postoperativnim tijekom. Od nedjelje ujutro otkad je u stanju komunicirati prima psihološku pomoć", kazala je Snježana Foschio-Bartol, voditeljice Ureda ravnatelja KB Sveti Duh.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dijete (15), koji se liječi u KBC-u Zagreb također je stabilno. Već bi na Badnjak mogao biti pušten kući, iako se prvotno očekivalo da će u bolnici ostati najmanje osam dana. "On je dobro, a s njim su od nedjelje roditelji i brat. Pričali smo s njim, jako je simpatičan dječak i obećali smo mu da ćemo ga voditi na utakmicu. Dobra je vijest da će možda već za Badnjak biti otpušten kući", istom portalu rekao je pomoćnik ravnatelja KBC-a Zagreb Milivoj Novak.

Dvoje djece koje se oporavljaju u Klaićevoj također su stabilno. Devetnaestogodišnji napadač koji je ubio dijete (7), ranio troje djece i učiteljicu isto je stabilno.

'Više nije vrijeme za čekanje'

9.57 - Izjavu medijima prije početka sastanka dao je Mislav Stipić, šef sindikata Preporod. "Za školske sindikate danas je još uvijek dan žalovanja. Dat ćemo priliku našim građankama i građanima da večeras u 18 sati u tišini, mislima, pokažu suosjećanje s onima koji su stradali. S druge strane, da brojnošću vladajućima pokažemo da nije vrijeme za čekanje", kaže Stipić.

"Smatram pomalo uvredljivim da ovih dana pričamo o bravama, o zaštitarima, jer smatram da se trebalo puno ranije djelovati i govoriti. Sad treba poslati ovu poruku i sindikati će napraviti sve da se pošalje ta poruka", dodaje Stipić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tomašević sazvao sastanak sa zaštitarskim tvrtkama

9.55 - Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević sazvao je sastanak sa zaštitarskim tvrtkama. Raspravljat će o konkretnim potezima kojima bi Grad mogao zaštititi ulaze u škole.

Sastanak je zatvoren za javnost, a nakon njega najvjerojatnije neće biti izjava za medije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sastanak Povjerenstva

8.28 - Povjerenstvo koje je oformila Vlada u ponedjeljak u 10 sati na sastanku će raspravljati o sigurnosti u školama. Stižu članovi MUP-a, sindikati i predstavnici Grada Zagreba. Kako doznajemo, brusit će prijedloge za tri vrste rješenja - kratkoročne, srednjoročne i dugoročne.

"Vatrogasne" mjere u vidu zaštitara najlakše je osigurati, no novo radno mjesto u sistematizaciji zahtijevat će vrijeme za promjenu propisa.

Krajnji cilj mogle bi biti i brave na svim učionicama.

Mimohod u 18 sati

7.20 - U povodu tragičnog događaja u osnovnoj školi u Prečkom u znak pijeteta, tri obrazovna sindikata: Sindikat hrvatskih učitelja, Sindikat Preporod i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske organiziraju mirni mimohod "Za sigurnu školu".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ruta mimohoda bit će od Učiteljskog doma s Trga Republike Hrvatske preko Frankopanske, Ilice, Trga bana Josipa Jelačića, Praške, Tesline i Masarykove ulice do Trga Republike Hrvatske.

Podsjetimo, 19-godišnji napadač je u petak ujutro upao u osnovnu školu u zagrebačkom Prečkom i nasrnuo nožem na djecu i učiteljicu. Jedno dijete je preminulo, a više je ozlijeđenih, među kojima i učiteljica. Nakon toga je pobjegao u Dom zdravlja gdje si je pokušao oduzeti život. Policija ga je spriječila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Roditelji učenika u Prečkom ne odustaju: 'Nitko nam se nije obratio'