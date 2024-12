Hrstić otkrila zašto je posjetila napadača iz Prečkog: 'To je jedina i potpuna istina'

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je obišao Petrinju i Sisak.

U 9 sati u Petrinji obišao je novoizgrađeni Dom zdravlja Petrinja (Matije Gupca 4) te Centar za mlade (Antuna Mihanovića 16a). Potom je, poslije 10 sati u Sisku obišao ovoizgrađene objekte Opće bolnice dr. Ivo Pedišić (J. J. Strossmayera 59), Učenički dom (Lađarska ulica 2) te obnovljenu zgradu tzv. Komande (I. K. Sakcinskog 26).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uz Plenkovića su bili ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i ministrica zdravstva Irena Hrstić. Nakon obilaska, dali su izjavu za medije.

Plenković se zahvalio županu Ivanu Celjaku i svima koji su ulagali napore za obnovu Banovine nakon potresa, kojem će uskoro biti četiri godine. "Projekt, Petrinja i Sisak vrijedni su skoro 54 milijuna eura. Drago mi je da smo vidjeli Centar za mlade u Petrinji, nosit će ime po Lauri Cvijić, djevojčici koja je s 13 godina poginula u strašnom događaju", rekao je uvodno Plenković. Čestitao je i svima koji su radili na obnovi Učeničkog doma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Potom je odgovarao na pitanja novinara. Pitali su o sastancima o sigurnosti u školama nakon tragičnog napada u Prečkom. "Ministar Fuchs okupio je struku koja se bavi problematikom, koja se bavi velikom tragedijom. Ima čitava paleta mjera koja se sastoji od najjednostavnijeg, kao naputak iz 2017. upućen iz Ministarstva, kad su neki političari neovlašteno ulazili u škole. Tada je izdan naputak da se ljudima koji nemaju što raditi u školama ulaze u škole. Najjednostavniji način je zaključati školu, ali to je jako fluidno, ulazi se izlazi se. Razmatrat će angažman zaštitarskih tvrtki. S te strane ima primjera drugih gradova gdje zaštitarske tvrtke to rade. Međutim, pustimo to struci. Mislim da moramo imati mjere koje su kratkoročnog i dugoročnog karaktera", govori Plenković.

'Iznimna tragedija'

"Kao što sam rekao u petak popodne, da pronađemo dugoročno rješenje, gdje bi se u samim sistematizacijama škola tražilo profiliranje radnoga mjesta, gdje bi bili ljudi koji imaju posebna znanja u smislu zaštite i sigurnosti, a s druge strane da budu recimo to tako dovoljno kvalitetno pripremljeni za komunikaciju s djecom i roditeljima", dodaje premijer.

"Ova tragedija je po meni jako iznimna, izvanredna situacija koja je po svemu što vidimo izazvana bolešću, zdravstvenim razlogom. Nema utjehe za bol koju roditelji preminulog dječaka imaju, kao i svi ozlijeđeni. Još jednom izražavam sućut", kaže Plenković.

Održava se i mimohod diljem Hrvatske. "Mislim da je sasvim logično da se izrazi solidarnost. Mi to činom cijelo vrijeme. Normalno je da građani iskažu žaljenje i solidarnost s napadnutima. Bilo je reakcija na potez ministrice Hrstić koja je posjetila napadača. "Ministrica je to napravila kao liječnica, bila je u istoj bolnici gdje su zbrinuti počinitelj i učiteljica. Nije to bila službena gesta nje osobno niti Vlade. Upravo obrnuto", govori Plenković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Govorio je i o glasinama o planiranju napadu na dužnosnika Vlade. "Molim vas, sva pitanja u vezi toga uputite MUP-u", odgovara Plenković. Na pitanje tko je najveći donator HDZ-ova kandidata Dragana Primorca, Plenković kaže: "Ne znam. Ne radim ja to računovodstvo."

Hrstić komentirala posjet napadaču

Na pitanja novinara zatim je odgovarala ministrica zdravstva Irena Hrstić. Govorila je o inspekciji koja je poslana u bolnicu na Jankomiru: "Tijekom vikenda, dostavljena je dokumentacija kao i obrazloženje. Imam inicijalne informacije, ali svu dokumentaciju treba pokupiti, donijeti zaključak, kontaktirati stručno povjerenstvo. Morate vidjeti je li sva dokumentacija dostavljena. Ako je sve dostavljeno, to će biti kroz koji dan. Ne mogu potvrditi da ima stručnih propusta, ali potrebno je imati kompletnu dokumentaciju", govori Hrstić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kaže da nije kontaktirala majku napadača. "Iz svih kuteva će se sagledati što je bilo. Treba pogledati silne dane, cijeli dijagnostički i terapijski pristup", kaže Hrstić.

Govorilo je i o posjetu napadaču. "Kako sam i komunicirala, obratila sam mu se kao liječnik i pitala za zdravstveno stanje", kaže ministrica. "Isto kao što je u dopuni bilo da je to bilo slučajni susret u povratku s dijagnostičke pretrage. To je jedina i potpuna istina"