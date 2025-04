Ovo je najmoćnija žena hrvatskog biznisa: Otkrila ključnu stvar za uspjeh i mnoge iznenadila

Četiri godine za redom bila je proglašena za najmoćnijom ženom hrvatskog biznisa, vodi kompaniju s oko 3000 zaposlenih od kojih je 96 posto visokoobrazovanih ljudi inženjerske struke, a ako se slika raširi još malo više - na čelu je kompanije koja je dio goleme globalne obitelji koja posluje u više od 140 zemalja i 180 tržišta svijeta.

I što kaže možda najmoćnija menadžerica u Hrvatskoj o tome što je jedna od najvažnijih osobina u poslovnom svijetu? "Morate biti dobar čovjek".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Riječi su to Gordane Kovačević, predsjednica Ericssona Nikole Tesle koja je nedavno Selcu na konferenciji PRO PR-a otkrila kako je uspjela u svom poslu, postala liderica u tako moćnoj kompaniji, kako je postala liderica u komunikaciji i dodatno - kako joj to uspjela kao žena.

Biti dobar čovjek nije floskula

To, da u svom kolektivu više od svega cijeni da je netko dobar čovjek i da ima dobru namjeru, nije zvučala kao floskula, nego je svojim izlaganjem na panelu pred publikom od 12 zemalja regije i svijeta i potkrijepila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na početku je prošla kroz put svog uspjeha u tvrtki, koja je nastala još 1949. u Palmotićevoj ulici ulici u Zagrebu i u početku imali samo 113 zaposlenih.

Ispričala je, u vrijeme kad je ona bila studentica, to je bila već jedna od najjačih tvrtki u Jugoslaviji, sa svojim vlastitim istraživačkim institutom i s tijesnom suradnjom s akademskoj zajednicom.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Stipendistica u jednoj od najjačih tvrtki Jugoslavije

Ispričala je: "Tada je to bila najjača kompanija u Jugoslaviji, imali su liderstvo i odgovornost. Sama sam još od osnovne škole bila odgovorna, nisam htjela samo imati visoke ocjene, nego sam se trudila izaći izvan okvira. Došla sam u Nikolu Teslu kao njihova stipendistica, pa sam nakon studija i ostala."

Kaže, odmah po njezinom dolasku za nju su se lijepili najteži projekti i bilo je već tad govorkanja: "Ma kako ste to dali onoj maloj? Kako će se snaći?" Snašla se i dodala da nijedan projekt nije bio neuspješan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Trebate biti odgovorni i voljeti svoj posao, a okolina će prepoznati lidera", otkrila je i dodala: "A lideri oko sebe okupljaju najbolje. Lider se prepoznaje i ako ste stručni u svom poslu jer ste autentični te onda stvorite inovativnu organizacijsku kulturu."

Nemaju konkurenciju

No Nikola Tesla u vrijeme Jugoslavije imala je jaku konkurenciju na domaćem tržištu. Danas ih nema, otkrila je i zašto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nisu se mijenjali i nisu imali vizionarske poglede, nisu isprobavali nove stvari", ukazala je Gordana Kovačević.

Na jednu od čelnih pozicija kompanije stala je 1995. godine kao potpredsjednica, deset godina kasnije postala je i predsjednica. Njezino vizionarstvo očito je utiralo put k uspjehu tvrtke koja je njegovala praksu koja ju je i samu dovela u Nikolu Teslu.

Foto: PRO PR

Kroz studentski kamp do zaposlenika

"Često danas govore o povezivanju teorije i prakse, ali mi to i radimo. Čelnica sam kompanije više od 20 godina i svake godine učenici dolaze na pet tjedana u naš ljetni kamp, dobivaju mentore i mi ih nagrađujemo. U tih pet tjedana prepoznajemo jesu li timski igrači. Do sad je kroz naš kamp prošlo više od 1200 studenata, a njih više od 70 posto postali su naši zaposlenici", otkrila je.

Iz njezina životopisa dade se iščitati da je imenovana u vijeća nekoliko sveučilišta i fakulteta, a na panelu je posebno istaknula važnost da realni sektor, onaj koji živi na tržištu, zaista surađuje s akademskom zajednicom i povezuje se sa studentima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prvi oboljeli od korone njihov zaposlenik

No lider treba biti i u lošim vremenima. Otkrila je kako je u kriznim situacijama komunicirala sa zaposlenicima prisjetivši se trenutka kad se pojavila korona (a prvi oboljeli u Hrvatskoj bio je upravo zaposlenik Ericsson Nikole Tesle) i potom nakon potresa kad su komunikacijske mreže su pale, a trebalo je spašavati ljude po razrušenom Zagrebu, kasnije na Banovini.

"U kriznim situacijama morate biti smireni. Krize su moguće i ništa pritom ne možete forsirati, ali se fokusirate na ono što možete promijeniti i donijeti mir. Za vrijeme COVID-a definirala sam krizni stožer kojem sam ja bila na čelu i to prije nego je COVID stigao u Hrvatsku. Već kod prvih naznaka COVID-a u Kini, rekla sam da mi u Hrvatskoj moramo biti spremni", prisjetila se.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pripremili su se za potencijalne situacije, ali ne i na to da će njihov zaposlenik biti prvi zaraženi. Kad se probila vijest o zaraženom, vozila se prema Zagrebu i tvrtki.

Foto: PRO PR

'Morate biti tu za zaposlenika'

"Čuli smo da je to možda naš zaposlenik, čuo se taj 'rumor' i bila je to najgora situacija - rumori (trač op.a). Odmah smo komunicirali prema svim zaposlenicima da je to naš čovjek, organizirali rad od doma, svima osigurali stolice, stolove, opremu za rad od kuće. I svakodnevno smo komunicirali", navela je Gordana Kovačević.

Ljudima je osigurana i psihološka podrška, tada je primila mnogobrojne zahvale zaposlenika na svemu što su napravili u krizi. A onda se dogodio potres, telekomunikacijska mreža nije funkcionirala kao prije.

"Morate biti tu za zaposlenika, ali moraju se spasiti i životi drugih, za to su potrebne linije, telefoni. Rekla sam: 'Ako netko kaže da ne može ili da ga je strah, neka to slobodno kaže. Bit će sve u redu'", istaknula je koliko je bilo tada važno bilo komunicirati i te stvari te stvoriti osjećaj sigurnosti za zaposlenika. Ni jedan zaposlenik ipak nije rekao da ne može na teren, u kratkom roku proradila je linija 112 koja je bila toliko važna nakon potresa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Žena na čelu kompanije

Progovorila je i o tome kako je biti liderica u kompaniji koja je dio Ericsson grupacije koja je prisutna u 140 zemalja svijeta i 180 tržišta. Pritom je specifičnost hrvatske kompanije je ta što 49 posto dionica drži Ericsson, ostatak institucionalni fondovi i više od 7000 malih dioničara.

"Mora se balansirati - to je globalna kompanija i prednost je što dobivate informacije s globalne razine. Opet, morate se izboriti za to da u maloj Hrvatskoj imate kompaniju koja radi na 5G, ali već sad i na 6G mreži. To nije lako - morate komunicirati zašto 1500 ljudi iz Hrvatske radi na 5G-u, a imate konkurenciju 140 zemalja. Zato morate biti inovativni i na dobar način iskoristili povezanost s Ericssonom", navela je Gordana Kovačević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tu je i dodatna težina - 96 posto zaposlenika je visokoobrazovano, pa je bitno da lideri budu dio tima. "Naša hijerarhija nije stroga, i tu nema stila starog menadžmenta, nego je naša komunikacija otvorena. Bitan je feedback, komunikacijska kultura, transparentnost u odnosu prema korisnicima. Ako dođe do greške, bitno nam je to otvoreno reći i ispričati se. Treba biti autentičan i imati otvorenu komunikaciju u svim smjerovima. Zato me jako motivira generacija Z koja je otvorena i za njih nema hijerarhije. Oni otvoreno komuniciraju svoju ideju, a ako je osporimo, oni su spremni čuti zašto smo donijeli takvu odluku. Ali priča lidera svodi se prvo na jednu stvar - treba biti dobar čovjek", otkrila je vrijednost do koje jako cijene u svojim timovima.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

'Radite kao da stakleni strop ne postoji'

Nastavila je: "Ne znate znanje? Naučit ćete. A u timovima različitih nacionalnosti morate biti sretni jer ćete baš tu puno toga naučiti. Tada one ljudske osobine moraju doći do izražaja".

Dodala je da pritom autentičnost dolazi do izražaja, da se treba fokusirati na poruke i iskrenije lidere. Progovorila je i o poziciji žene na tako važnoj poziciji i fenomenu staklenog stropa.

"Zanemarite ga, drage žene, radite na sebi, učite, a stakleni strop kao da niste vidjeli. Iznesite ideje na sunce, budite hrabre, autentične, imajte viziju, krčite put na najbolji mogući način. A ako ste pravi lider na vrhu kompanije, onda nemate staklenog stropa", istaknula je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO Prometni stručnjak o vožnji s mobitelom: 'Dok vi shvatite da se nešto događa...'