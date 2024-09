Što nije u redu s vremenom? Ova zima mogla bi biti hladnija nego inače, ali...

Najnoviji trendovi prognoze za zimu 2024./2025. ukazuju na globalno sve toplije vrijeme. Ipak, prema pisanju Severe Weather, sve ukazuje da bi oscilacije u nadolazećoj zimskoj sezoni bile sve veće.

NAO (North Atlantic Oscillation) najavljuje porast i pad pritiska u sjevernom Atlantiku, točnije između područja Grenlanda/Islanda i središnjeg sjevernog Atlantika/Azora, nizak tlak na sjeveru iznad Grenlanda i zonu visokog tlaka ispod SAD-a do Europe. Zimi ovaj obrazac donosi toplije temperature i manje snijega u istočnim Sjedinjenim Državama i većem dijelu Europe. Sve u svemu, ovo nije ono što želite vidjeti ako ste ljubitelj snijega i zime u SAD-u ili Europi.

Suprotan uzorak, negativni NAO, predstavlja anomaliju visokog tlaka iznad Grenlanda i niskog tlaka od Sjedinjenih Država do Europe. Anomalija visokog tlaka na sjeveru uzrokuje veliki poremećaj u protoku, gurajući polarni mlazni tok dalje prema jugu. To omogućuje lakše ispuštanje hladnijeg zraka u središnjem i istočno, dijelu Sjedinjenih Država i Europe. Budući da visoki tlak blokira sjeverne regije, to ometa protok i oslobađa hladniji zrak diljem Sjedinjenih Država i Europe.

Hladna faza La Niña

Dugoročne vremenske prognoze poboljšavaju se svake godine, ali nisu savršene. Trenutačno pratimo tri vremenska čimbenika koji, suprotno glavnim prognozama, zapravo pokazuju signal za negativnu NAO fazu za zimu 2024./2025.

Prvi faktor je ENSO, što je kratica za "El Niño Southern Oscillation". ENSO je područje ekvatorijalnog Tihog oceana koje se mijenja između tople i hladne faze. Obično dolazi do promjene faze otprilike svake 1-3 godine. Trenutno se pojavljuje hladna faza nazvana La Niña, koja sa sobom nosi tropsku kišu, uzorke tlaka i složenu dinamiku između oceana i atmosfere.

Mijenjajući cirkulaciju, ENSO značajno utječe na tropske padaline i obrasce tlaka, mijenjajući povratni sustav atmosfera-ocean. Ovaj sustav povratnih informacija širi utjecaj ENSO-a globalno, posebno zimske temperature i uzorke padalina snijega. Predviđa se da će se slaba La Niña razviti i trajati tijekom jeseni i zime. Slabljenje La Niñe očekuje se početkom sljedeće godine, s prelaskom u neutralnu fazu.

Događaj La Niña nije nešto novo, jer smo zapravo imali tri zime La Niñe u posljednje četiri godine, a može biti smještena u istočnom ili središnjem Pacifiku, što joj daje prilično drugačiji karakter. Različiti čimbenici određuju gdje će se to dogoditi, pa je iz tog razloga i njezin očekivani zimski utjecaj različit. Ovo stvara uvjete za potencijalno hladniju zimu od normalne u središnjem/istočnom dijelu Sjedinjenih Država i Europe.

Negativna faza

Treći znak da nešto nije u redu s vremenom nije u oceanu, već u atmosferi. I to se slaže s oba prethodna dva faktora. Kao u oceanu, opet imamo područje u kojem se izmijenjuju pozitivna i negativna faza. To se naziva kvazi-dvogodišnja oscilacija ili jednostavno QBO.

QBO je redovita varijacija vjetrova visoko iznad ekvatora u stratosferi, naizmjenično između istočnih i zapadnih (zonskih) vjetrova. Jaki vjetrovi u stratosferi putuju u pojasu oko planeta na ekvatoru. Otprilike svakih 17 mjeseci ti vjetrovi potpuno promijene smjer.

Gledajući detaljnije u posljednje tri godine, možemo vidjeti kako se svaka faza smanjivala tijekom vremena. Negativna/istočna faza bila je aktivna 2021./22., a zapadna 2022./23. Uslijedila je još jedna negativna QBO faza prošle zime. Trenutno se nova zapadna faza spušta odozgo.

Postoje tri različita čimbenika koji svi ukazuju na potencijalni negativni NAO uzorak u zimi 2024./2025. To bi značilo dobar potencijal za zimsko vrijeme u dijelovima središnjih i istočnih Sjedinjenih Država i Europe. Naravno, negativni NAO ne jamči hladnoću i snijeg.

