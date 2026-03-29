NEVJEROJATNO U SLAVONIJI /

Nadrealni prizori s Papuka: Snijeg zatrpao auto, nanosi prelazili 150 cm

Nadrealni prizori s Papuka: Snijeg zatrpao auto, nanosi prelazili 150 cm
Foto: Općina Čačinci

29.3.2026.
14:49
danas.hr
Općina Čačinci
Snažno nevrijeme koje je proteklih dana zahvatilo Hrvatsku donijelo je znatne količine snijega i u zapadni dio Slavonije, a nanosi na Papuku iznosili su više od metra i pol, piše portal SiB.hr

Nadrealne fotografija na Facebooku je objavila Općina Čačinci i istaknula da su u subotu na području Papuka zabilježene iznimne količine snijega te da posebno zabrinjava činjenica da ga je toliko palo u samo jednom danu.

Dosezali do 150 cm 

Na samom vrhu visina snijega prelazila je 70 centimetara, a na pojedinim mjestima nanosi su dosezali i visinu od 150 centimetara. Pojedina vozila zato su ostala u potpunosti zatrpana i gotovo nevidljiva, kao što je slučaj s automobilom čiju je fotografiju objavila Općina. 

"Zbog ovakvih uvjeta i sigurnosti svih sudionika u prometu, ceste prema planinskim dijelovima Papuka zatvorene su za sav promet. Pozivamo sve da poštuju zabranu prometa, ne kreću prema zatvorenim dionicama te prate upute nadležnih službi", navela je općina u subotu u objavi. 

POGLEDAJTE VIDEO: Snijeg nakratko zabijelio Dalmatinsku zagoru, a gospodina Ivana brine jedna stvar: 'Bojim se...'

