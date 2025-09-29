VELIKO SRCE MALOM SRCU /

Na Svjetski dan srca pokrenuta akcija za djecu s prirođenim srčanim manama

Na Svjetski dan srca pokrenuta akcija za djecu s prirođenim srčanim manama
Foto: Luka Stanzl

Akcija službeno traje do 25. prosinca 2025. godine, a više informacija o tome kako se priključiti akciji možete pronaći na službenim kanalima Udruge Veliko srce, malom srcu i Dinamove zaklade Nema predaje

29.9.2025.
23:33
danas.hr
Luka Stanzl
Na Svjetski dan srca, koji se tradicionalno obilježava 29. rujna, Udruga Veliko srce Malom srcu pokrenula je akciju "Daruj otkucaj života“ u suradnji i uz podršku Dinamove zaklade Nema predaje. Cilj akcije je prikupljanje 69.822,51 euro za kupnju nužnih medicinskih uređaja koji će unaprijediti dijagnostiku i skrb o djeci s prirođenim srčanim manama koja se liječe u Klinici za pedijatriju KBC-a Zagreb.

Humanitarnu akciju službeno je verificirao Gradski ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, a sredstva se prikupljaju na posebno otvorenom humanitarnom računu: HR5123600001503681909.

Povodom pokretanja humanitarne akcije u press salonu Stadiona Maksimir održana je konferencija za medije. Javnosti se, za početak, obratio doktor Dražen Belina, predsjednik Udruge "Veliko srce, malom srcu“ te specijalist dječje i kardijalne kirurgije.

"Neizmjerno sam počašćen što upravo na Svjetski dan srca stojim ovdje i zahvaljujem Dinamovoj zakladi na ovoj vrijednoj humanitarnoj akciji. Kao dječak sam sa sjevera pratio Dinamove utakmice, a danas zajedno s njima provodimo akciju koja će pomoći našoj djeci. Naša udruga, osnovana 1994. godine, jedna je od najstarijih u Hrvatskoj. Posebno mi je drago što je Zaklada 'Nema predaje' prepoznala potrebu da se pomogne KBC-u Rebro u nabavci specijaliziranih uređaja za djecu prije i poslije operacija srca. Pratio sam rad Zaklade i njihovih dosadašnjih 56 akcija, a posebno posljednju za Palčiće i Sveti Duh u kojoj je prikupljeno više od 300 tisuća eura. Upravo ti uređaji, pribavljeni za nedonoščad, pomažu i nama. Jer, kada se njihova zdravstvena slika stabilizira, ta djeca dolaze k nama na daljnju skrb“, rekao je Belina i zaključio:

"Na kraju, zahvaljujem i našim navijačima. BBB nisu samo "trouble makeri“, nego ljudi velikog srca koji prepoznaju ovakve akcije i daju im podršku“.

Riječ je potom preuzeo Saša Pavličić Bekić, upravitelj Dinamove zaklade Nema predaje i član Nadzornog odbora GNK Dinamo.

Na Svjetski dan srca pokrenuta akcija za djecu s prirođenim srčanim manama
Foto: Luka Stanzl

"Ne znam je li ovo naša obaveza ili privilegija, ali siguran sam da je čast sudjelovati u ovakvoj akciji. Djeca koja dolaze u KBC Zagreb su naše male purgerice i purgeri, Hrvatice i Hrvati koji imaju problema sa srcem, a Dinamovo srce je tek jedna karika u lancu koja im želi pomoći. Vjerujem da će ova akcija omogućiti da se djeca adekvatno zbrinu s medicinske strane, a na njima će kasnije biti samo jedna „obaveza“ - da dolaze na utakmice i bodre naš klub. Nadam se da će građani Zagreba, ali i cijele Hrvatske, prepoznati ozbiljnost i važnost ove inicijative te joj se pridružiti novčanom donacijom“.

O važnosti medicinskih uređaja koji se skupljaju u sklopu humanitarne akcije oglasio se profesor Daniel Dilber, specijalist pedijatar s užom specijalizacijom iz pedijatrijske kardiologije.

"Naš Zavod skrbi za djecu s prirođenim srčanim greškama iz cijele Hrvatske. U tom procesu uređaji poput telemetrije i monitora ključni su za rano prepoznavanje životne ugroze i za skrb prije, tijekom i nakon operacija. Podrška Zaklade "Nema predaje“ i javnosti iznimno nam znači jer nam omogućuje da djeci pružimo najbolju moguću skrb“.

Za kraj, javnosti se obratio i Tomo Šokota, legenda Dinama.

Na Svjetski dan srca pokrenuta akcija za djecu s prirođenim srčanim manama
Foto: Luka Stanzl

"Ponosan sam što danas mogu biti ovdje kao predstavnik i legenda kluba. Ponosan sam na ovaj novi Dinamo, na našu Zakladu "Nema predaje“ koja je napravila mnogo vrijednih akcija i sretan sam što im se pridružujem u ovoj. Kroz karijeru sam doživio i teške trenutke, poput tragične smrti suigrača Miklósa Fehéra, i zato znam koliko je prevencija važna. Upravo zato ovi uređaji i ova akcija imaju poseban značaj. Pozivam sve navijače Dinama i ljude diljem Hrvatske da se uključe i pomognu našoj djeci. Oni su naša budućnost i sve što ostaje iza nas“, rekao je za kraj Šokota.

Akcija službeno traje do 25. prosinca 2025. godine, a više informacija o tome kako se priključiti akciji možete pronaći na službenim kanalima Udruge Veliko srce, malom srcu i Dinamove zaklade Nema predaje.

