Na pregled se i dalje čeka godinu dana: Prije nego što odete kod privatnika, provjerite ovo

Iako su reforme ministarstva zdravstva trebale skratiti liste čekanja za neke preglede, pacijenti i dalje moraju čekati preko godinu dana za određene preglede pa se mnogi na kraju odluče platiti pregled kod privatnika. Međutim, prije nego što se odlučite na to, provjerite postoji li opcija pregleda u drugoj klinici u blizini ili privatnoj poliklinici koja ima ugovor s HZZO-om.

Ministrica Irena Hrstić najavila je zabranu dvojnog rada liječnicima ako rade u javnim klinikama u kojima se pregled čeka dulje od 150 dana. Jedna je to od mjera koja bi trebala skratiti liste čekanja.

Međutim, Poliklinika Sursum Corda provela je istraživanje koje je pokazalo da se na dijagnostički postupak i dalje predugo čeka. Primjerice, u KBC-u Osijek prosječno se čeka 164 dana, a u KBC Zagreb - 100 dana. U KBC-u Split čeka se 66 dana, u KBC-u Sestre milosrdnice 55, a najkraće liste čekanja ima KBC Rijeka s prosjekom od 26 dana, piše tportal. Što se tiče specijalističkih pregleda poput magnetske rezonance, u Zagrebu ćete čekati čak 367 dana.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Privatne poliklinike imaju ugovor s HZZO-om

Prije nego što se odlučite platiti pregled kod privatnika, korisno je provjeriti listu čekanja putem tražilice HZZO-a u drugim kliničkim centrima u blizini. Cijeli popis privatnih poliklinika koje imaju ugovore s HZZO-om pogledajte OVDJE.

Da se to itekako može isplatiti, pokazuje primjer za ultrazvuk lokomotornog sustava: u KB-u Dubrava čeka se 444 dana dok u KBC-u Merkur možete doći na red za samo četiri dana! U pulskoj bolnici na kontrolni pregled kardiologa čeka se 416 dana dok u riječkom KBC-u možete doći na red za devet dana. Što se tiče kardiološkog pregleda, u Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice možete zakazati termin već sljedeći radni dan.

Neke preglede možete obaviti i u privatnim poliklinikama uz uputnicu HZZO-a pa još jednom pogledajte prethodni link za cjelokupan popis.

POGLEDAJTE VIDEO: Uhićeni bivši šef psihijatrijske bolnice radio je na slučaju Severininog sina: 'Kada propustiš kazniti lažljivce...'