Teška nesreća na izlazu iz Sv. Roka: Auto se zabio u stijenu, hitne službe na terenu

Olujni vjetar i snježne padaline izazivaju velike poteškoće u prometu diljem priobalja, Gorskog kotara i Like. Vozači se pozivaju na dodatan oprez, prilagodbu brzine te na korištenje zimske opreme, kako bi izbjegli opasnosti na cestama. Trenutni uvjeti doveli su do brojnih prometnih ograničenja, posebice za teretna vozila i autobuse, a došlo je i do nesreće. Na autocesti A1 na izlasku iz tunela Sveti Rok u smjeru mora došlo je do prometne nesreće. Kako nam javlja čitatelj u nesreći su sudjelovala tri automobila. Na terenu su vatrogasci i policija.

Foto: Čitatelj

Zatvorene ceste i zabrane za kamione i tegljače

Trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače koji povezuju unutrašnjost Hrvatske s Istrom i Rijekom, kao ni u suprotnom smjeru. Prometovanje ovim vozilima u potpunosti je onemogućeno zbog opasnosti koje uzrokuju jaki vjetrovi i snijeg.

Jadranska magistrala (DC8) na dionici Karlobag–Sveta Marija Magdalena zatvorena je za sav promet.

Promet dopušten samo za osobna vozila na određenim dionicama

Promet je ograničen samo na osobna vozila na sljedećim autocestama:

A1 Zagreb–Ploče–Karamatići , na dionici između čvorova Sveti Rok i Rovanjska,

, na dionici između čvorova Sveti Rok i Rovanjska, A6 Rijeka–Zagreb, između čvorova Delnice i Kikovica.

Posebna ograničenja zbog jakog vjetra

Na pojedinim cestama uvedene su dodatne zabrane za određene kategorije vozila. Zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle te dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila) vrijedi na sljedećim dionicama:

Jadranska magistrala (DC8) na relaciji Bakar–Senj–Karlobag,

na relaciji Bakar–Senj–Karlobag, Krčki most ,

, Autocesta A7 Rijeka istok–Šmrika,

Rijeka istok–Šmrika, Državna cesta DC99 između mjesta i čvora Križišće,

između mjesta i čvora Križišće, Lokalna cesta LC8107 Kraljevica–Križišće.

Apel vozačima

Vozače se upozorava da na put ne kreću bez nužne zimske opreme te da redovito prate informacije o stanju na cestama. Prometne službe aktivno rade na održavanju prohodnosti, no vremenski uvjeti i dalje stvaraju ozbiljne prepreke.

