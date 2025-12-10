Hrvat policiji dragovoljno donio bombe i streljivo

Jedan građanin je u utorak u Kutjevu policiji predao pravi mali arsenal. U sklopu akcije dobrovoljnog predavanja oružja "Manje oružja - manje tragedija", koju MUP provodi diljem zemlje, muškarac (35) je policiji predao jednu improviziranu ručnu bombu, četiri ručne bombe i 100 komada streljiva.

Foto: Pu Požeško-slavonska

Cijeli arsenal bit će pohranjen, a potom i uništen prilikom organiziranog uništavanja. Iz policije još jednom podsjećaju da je akcija dobrovoljnog predavanja oružja bez sankcija i kazni.

Foto: Pu Požeško-slavonska

"Važno je da građani ne donose sami oružje i eksplozivna sredstva, već da želju za dragovoljnom predajom prijave na broj 192 te sačekaju dolazak osposobljenih policijskih službenika, a koji će na dogovoreno mjesto doći u civilnoj odjeći vozilom bez policijskih obilježja", poručili su iz Policijske uprave požeško-slavonske.

