Motociklist se brzinom od 168 kilometara na sat zabio u Čeha i na mjestu ga ubio!

Teška prometna nesreća dogodila se u subotu oko 18.35 sati na državnoj cesti D-8 na području Sv. Filip i Jakova. Poginula je jedna osoba, objavila je PU zadarska.

Na mjesto događaja odmah po dojavi su upućene sve žurne službe.

Od posljedica nesreće na mjestu događaja je preminuo pješak, dok je drugi sudionik nesreće, vozač motocikla prevezen na pružanje daljnje liječničke pomoći u OB Zadar.

Za vrijeme vršenja očevida, kojim je rukovodio županijski državni odvjetnik, u vremenu od 19,00 do 22,10 sati promet navedenom dionicom ceste je bio privremeno obustavljen te se odvijao obilaznim pravcem.

24sata doznaje da je motociklist ugostitelj s područja Biograda, a pješak državljanin Češke. Vozač motocikla zaletio se u pješaka brzinom od čak 168 kilometara na sat i usmrtio ga. Internetom navodno kruži i stravična snimka.

