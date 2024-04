Na početku svojeg obraćanja Mostovac Nino Raspudić rekao je da su potaknuti na obraćanje javnosti zbog vijesti da su se europski istražitelji počeli baviti Ursulom von der Leyen i njezinom razmjenom SMS-ova s čelnikom Pfizera.

"To je prilika da još jednom podsjetimo da smo kao klub Mosta u prošlom sazivu Sabora tražili formiranje saborskog povjerenstva koje bi se bavilo radom stožera i drugih institucija za vrijeme covida. Ta rasprava bila je gurnuta u kasne večernje sate i prošla je gotovo nezamijećena u medijima. Vladajući su glatko odbili zahtjev za osnivanjem takvog povjerenstva, a od tada prisutnih Vilija Beroša i Davora Božinovića nismo dobili nikakav odgovor pa ni pokušaj odgovora na četiri temeljna pitanja. Uvjeravam vas da će jedan od prvih poteza saborske većine biti formiranje saborskog istražnog povjerenstva o radu stožera i drugih institucija o radu za vrijeme covid pandemije iz više razloga. Jasno je da smo u svemu tome svjedočili golemom kriminalu. Imamo na primjer Lamborghini HDZ-ovog klinca iz Varaždina, a ovo što se događa s Ursulom je dodatni argument u tom smjeru", rekao je Raspudić i dodao da su četiri pitanja na kojima će inzistirati:

"Zašto je Vlada već koncem 2020., dakle na samom početku pandemije, svu nabavu opreme za borbu protiv covida stavila pod oznaku tajno i mimo zakona o javnoj nabavi. Ako je to bilo vrijeme kada je cijeli svijet tražio tu opremu pa je to trebalo što prije nabaviti možemo shvatiti prvih mjesec, dva… Ali, kasnije kada su svi proizvodili sve, zašto je to do kraja išlo pod oznakom "tajno", mimo zakona o javnoj nabavi? Primjer Lamborghini HDZ-ovog klinca koji je svoj luksuz zaradio na prodaju lažnih covid testova nam daje indiciju zašto je to išlo mimo zakona".

"Zatim, na temelju čega su uvedene covid potvrde? Pfizer nikada nije testirao cjepivo na prenošenje virusa i to je potvrđeno u EU parlamentu, Nije bilo deklaracije ni znanstvenog rada. Kristalno je jasno da smo zbog covid potvrda imali na tisuće mrtvih koji su se mogli izbjeći. Zahvaljujući potvrdama da su cijepljeni ljudi su posjećivali starije u Domovima i očito prenosili viruse. Jer cjepivo ne sprječava viruse".

"Tko je i zašto odlučio da Hrvatska nabavi 19 milijuna doza cjepiva? To je pet doza po čovjeku u Hrvatskoj, uključujući bebe. Većina toga će se sada morati zbrinjavati kao medicinski otpad. Tko je imao koristi od toga. Cjepiva će i dalje dolaziti iako nikome ne trebaju".

"Zašto Hrvatska za razliku od ostalih zemalja nije učinila ništa po pitanju raskidanja lihvarskih ugovora s tim farmaceutskim tvrtkama? Ovo sve što se događalo je značio golemi materijalni trošak za proračun RH, opravdano sumnjamo da je tu bilo kriminala i korupcije, a najstrašnije od svega je što su tisuće i tisuće umrle koje nisu trebale umrijeti zbog covid potvrda koje se nisu trebale izdavati, a o mentalno stanju djece i mladih da i ne govorim".

Ovo je samo jedan podsjetnik i najava onoga šo ćemo tražiti s novom većinom u Saboru, naglasio je i predao riječ Nikoli Grmoji.

"Želim da se vratite u ono razdoblje kada je bilo zabranjeno ići iz županije u županiju. Kada je bilo zabranjeno javno okupljanje. Kada su mnoge slobode bile uskraćene… Tada smo bili jedini glas razuma, a napadalo nas se žestoko. Da smo mi ti koji smo zagovaratelji širenja virusa, da smo mi ti koji želimo ubijati ljude. Napadao nas je i Grbin, Pupovac, Mrak Taritaš.. ovi koji su sada u Rijekama pravde, ovi iz Možemo koji su bili za to da se cijepe i male bebe. Želim da se vratite u to vrijeme i da razmislite što će biti ako se opet dogodi nekakva ugroza: Tko će biti uz vas?!", poručio je.

Po uzoru na Sloveniju donije će zakon da svi ljudi koji su dobili kazne zbog kršenja mjera da im se postupci ili izbrišu ili obustave.

Pozvao je medije i javnost da ne nasjednu na spin "prepadnutog" Andreja Plenkovića koji izbjegava sučeljavanje.

"On cijelo vrijeme tvrdi da Milanović nije kandidat. Milanović doista nije kandidat. Ali zašto se izbjegava sučeliti s onima koji jesu. Svi znamo zašto se boji. Boji se jer nema odgovora na pitanje zašto se u Hrvatskoj događa zamjena stanovništva. Zašto Hrvati odlaze iz Hrvatske, a uvozi se strana radna snaga? Nema odgovor na pitanje o ilegalnim migrantima, inflaciji, smjeni 20 ministara, zašto svaki 10 dana ima mega-aferu… toga se Plenković boji".

Osvrnuo se na deložaciju stanara iz bivšeg vojnog odmarališta koja je, otkrio je, upravo u tijeku u Baškom Polju.

"Među njima su i hrvatski branitelji, žene koje su kuhale našoj vojsci. Sada tajkun Vujnovac kupuje taj kompleks od Mirovinskih fondova za siću i te se ljude u dane Uskrsa deložira iz njihovih domova. Taj isti Vujnovac stoji iza HDZ-a i Domovinskog pokreta. Takvima ćemo se snažno suprotstaviti", poručio je izrazivši žaljenje što ne može biti uz te građane, ali je najavio kako stiže Miro Bulj.

Upitan koliko misle potrošiti na kampanju, kandidat za premijera rekao je da će troškovi biti skromni.

"Mi iza sebe nemamo tajkune, a i ne želimo ih imati. Imamo sitne donacije naših podupiratelja i ono što dobivamo iz Državnog proračuna, pokrit ćemo se s onim što imamo, kao što se građani od 1. do zadnjeg u mjesecu pokrivaju s onim što imaju zbog Plenkovićeve politike", rekao je.

Dodao je kako je osnovni proračun 10 000 eura po izbornoj jedinici te da će vidjeti hoće li u nekoj uložiti malo više.

"Ali jako skromna kampanja. Mislim da bi u ovim okolnostima, s obzirom u kakvom se stanju nalazi hrvatsko društvo, bilo i besprizorno trošiti nekakva enormna sredstva", zaključio je.