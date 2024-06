Ako ste te sreće pa vikend provodite na moru, vrijeme je da malo i zaplivate, a ako je suditi prema temperaturama, more je u pojedinim mjestima idealno.

Naime, dana je na Mljetu izmjereno visokih 26 stupnjeva u moru i to već u 8 sati ujutro. Visoka 24 stupnja izmjerena su u isto vrijeme i u Puli te u Dubrovniku, dok je more u Splitu "podgrijano" na 23 stupnjeva. Dodajmo i to da se temperatura mora mjeri na 30 centimetara ispod površine i to na mjestu gdje je more duboko 180 centimetara.

Doduše, oni hrabriji odavno se već praćakaju u Jadranu, pa je ova temperatura smo šlag na tortu. Isto tako, u 11 sati u Crikvenici su izmjerili 22,8 stupnjeva, u Malinskoj 23,1m na Malom Lošinju 22,7, a u Zadru 23 stupnja. Za očekivati je da će tijekom dana temperatura mora još malo porasti.

I RTL-ov prognostičar Sven Vorkapić najavio je da nam stiže "pakleni" vikend. Bit će pretežno sunčano, a na kopnu malo toplije. Bit će tek nešto naoblake, a poslijepodne tek uz granicu sa Slovenijom mala je vjerojatnost za pokoji kratkotrajni pljusak. Dan će svugdje biti vrlo topao, a ponegdje i vruće do 27 stupnjeva Celzijusovih, a u Slavoniji, Baranji i Srijemu može se očekivati i do 28 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano i vedro. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, prema otvorenom moru i jugo, a temperatura 27, 28, ponegdje i 29 °C. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, dok u gorju lokalno može biti umjerene naoblake. Rijetko moguće uz tek pokoju kap kiše sredinom dana. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, na moru jugo, dok će temperatura biti malo viša od današnje - između 24 i 27 °C.

PROGNOZA ZA KOPNO

Idućih dana na kopnu pretežno sunčano i sve toplije. U nedjelju pokoji lokalni pljusak moguć uz granicu sa Slovenijom, u oblačniji ponedjeljak i drugdje, a potom uglavnom suho. Vjetar većinom slab, sredinom tjedna ponegdje umjeren jugozapadni, a temperatura u postupnom porastu.

PROGNOZA ZA MORE

Na Jadranu pretežno sunčano, uglavnom samo uz visoke koprenaste oblake, a od utorka nerijetko i vedro. Vjetar većinom slab, krajem vikenda jugozapadni, a u novom tjednu sjeverozapadni, dok temperatura i ovdje postupno sve viša. Dakle puno sunca, sve toplije - ukratko pravo ljeto, idealno za boravak i aktivnosti na otvorenom. Temperatura mora, ali i rijeka u porastu, no i dalje osvježavajuća.