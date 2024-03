Kratkotrajno smirivanje vremena obilježit će ostatak vikenda, ali već sutra je novi ciklonalni poremećaj bliži našim krajevima, a to znači nešto nestabilnije uvjete početkom novog tjedna. No ujutro i sutra prijepodne sunčanije. Na kopnu ponegdje kratkotrajna jutarnja magla, uglavnom po kotlinama, a potom i pretežno vedro. Samo lokalno može prijepodne i sredinom dana biti malo kiše ili pokoji kraći pljusak na Jadranu i uz njega, uglavnom na širem riječkom i zadarskom području, te na krajnjem jugu, prognoza je koju donosi RTL-ov Sven Vorkapić.

Temperatura od 16 do 18 °C

Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, na moru jugo postupno jača na umjereno, ponegdje već i jako. Jutarnja temperatura slična današnjoj - na kopnu oko 5 stupnjeva, na moru između 9 i 12 °C. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj većinom sunčano, a sredinom dana tek lokalno može prolazno biti razvoja oblaka, ali ostaje uglavnom suho, uz malu šansu za kakav kraći pljusak oko Korduna i Banovine. Puhat će slab do prolazno umjeren jugozapadnjak s jakim udarima, osobito u gorju. Temperatura od 16 do 18 °C, dakle koji stupanj više nego danas.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, na krajnjem istoku i vedro te će puhat slab do tek ponegdje umjeren jugozapadnjak i zapadnjak. Istok i sutra najtopliji dio zemlje - temperatura ponegdje do čak 19 °C.

U Dalmaciji se razvedrava i kiša prestaje, a samo još mala vjerojatnost za slabu kišu tek ponegdje na otocima i u zaobalju. Puhat će umjereno i jako jugo, navečer u jačanju pa će na sjevernom dijelu već ponegdje biti i olujno. Temperatura slična današnjoj - između 16 i 18 °C. Na sjevernom Jadranu i u gorju barem djelomice sunčano, a više oblaka može se zadržati u gorskom kotaru i na širem riječkom području gdje još može pasti malo kiše. I ovdje jugo jača na umjereno i jako, prema otvorenom moru kasno navečer i olujno. Posvuda između 13 i 16 °C, samo u Gorskom kotaru koji stupanj manje.

PROGNOZA ZA KOPNO

Idućih dana na kopnu promjenjivo. Početkom tjedna djelomice sunčano, ali ne baš posve stabilno pa malo kiše može pasti na zapadu i u gorskoj Hrvatskoj u utorak. Srijeda kišovitija, mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom, a kako će biti manje toplo, u gorju možda padne i malo snijega. U četvrtak stabilizacija, zapuhat će umjeren sjeverac s kojim će dnevna, ali krajem radnog tjedna i jutarnja temperatura biti malo niža.

PROGNOZA ZA MORE

Na Jadranu u ponedjeljak jako do olujno jugo, jaka kiša, ponegdje pljuskovi praćeni grmljavinom, a potom u utorak samo prolazno razvedravanje pred novu kišu u srijedu, ovog puta nešto slabiju. U četvrtak stabilnije i prolazna bura s kojom će se razvedravati, ali se temperatura neće značajnije mijenjati.