Poznato kada kreće isplata za dio građana: Provjeravajte račune

Poznato kada kreće isplata za dio građana: Provjeravajte račune
7.10.2025.
7:24
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavio je dobre vijesti za jedan dio građana. 

Naime, od sutra, srijede 8. listopada 2025. počinje isplata mirovina za rujan 2025. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022, ali i na internetskoj stranici – www.mirovinsko.hr.

