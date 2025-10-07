Poznato kada kreće isplata za dio građana: Provjeravajte račune

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavio je dobre vijesti za jedan dio građana.

Naime, od sutra, srijede 8. listopada 2025. počinje isplata mirovina za rujan 2025. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022, ali i na internetskoj stranici – www.mirovinsko.hr.

