Amerikanci će vojno intervenirati u Ukrajini? Kovač: 'Trump se nalazi u začaranom krugu'

Donald Trump izrazio je duboko nezadovoljstvo prema ruskom predsjednikom Vladimiru Putinu zbog raketiranja Ukrajine tijekom vikenda, rekavši da je "potpuno poludio". Trump vjeruje da je Putinov cilj imati cijelu Ukrajinu, a ne samo jedan njezin dio. No upozorio je da ako dođe do toga "to će dovesti do propasti Rusije".

Govoreći o pretenzijama Putinove Rusije, bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač u razgovoru za Danas.hr podsjetio je na članak "O povijesnom jedinstvu Ukrajinaca i Rusa", koji je Vladimir Putin objavio u srpnju 2021. godine na internetskim stranicama Kremlja i u kojem navodi sljedeće:

"Uvjeren sam da je istinski suverenitet Ukrajine moguć samo u partnerstvu s Rusijom. Naše duhovne, ljudske i civilizacijske veze formirane su stoljećima i imaju iste korijene, ojačane su zajedničkim iskušenjima, postignućima i pobjedama. Naše srodstvo prenosi se s koljena na koljeno. Ono je u srcima i sjećanju ljudi koji žive u modernoj Rusiji i Ukrajini, u krvnim vezama koje spajaju milijune naših obitelji. Zajedno smo uvijek bili i bit ćemo mnogostruko jači i uspješniji. Jer mi smo jedan narod".

Kovač napominje da je očito Putinov cilj Ukrajinu učiniti ovisnom o Rusiji. O tome, kaže, svjedoče dvije ruske vojne intervencije 2014. i 2022. godine. No na pitanje hoće li Trumpova Amerika u svojevrsnom partnerstvu s "europskim blokom" to htjeti i moći spriječiti, tek će se pokazati, napominje Kovač.

Odnos Trumpa i Putina

Trump nikad nije skrivao da je oduvijek imao jako dobar odnos s Putinom. No njegova retorika se promijenila. O Putinu govori da je "potpuno poludio i da se s njim nešto događa". Nakon ovih izjava oglasio se i Kremlj s pomalo ciničnim komentarom da su svi "emocionalno preopterećeni". Navode da su istinski zahvalni Amerikancima i osobno predsjedniku Trumpu na njihovoj pomoći u organizaciji i pokretanju ovog pregovaračkog procesa. Napominju da Putin donosi one odluke koje su potrebne za sigurnosti zemlje te da su prisiljeni poduzeti mjere kako bi osigurali sigurnost Rusije.

Kovač ističe da je realnost nešto drugo, a ne ono što Donald Trump govori ili piše o Putinu ili Volodimiru Zelenskom.

"Ključno je ono što on kao američki predsjednik čini ili ne čini. Bez američkih (i u dosta manjoj mjeri europskih) sigurnosnih jamstava, Ukrajina ne može biti u potpunosti suverena država, ostat će prepuštena na milost i nemilost Rusije. Spomenimo da se u Kijev još uvijek putuje samo vlakom ili automobilom, nikako avionom zbog toga što Ukrajina ne kontrolira svoj zračni prostor", rekao je Kovač.

Modus vivendi američko-ruskog suživota

Nekadašnja savjetnica Bijele kuće za Rusiju te dugogodišnja analitičarka Kremlja Fiona Hill mišljenja je da je američki predsjednik Donald Trump podložan ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu jer ga plaši mogućnost nuklearnog sukoba. Ona vjeruje da je već treći svjetski rat ovdje.

Kovač je s takvim izjavama oprezniji. Vjeruje da je Trumpu zaista stalo do toga da se rat Rusije protiv Ukrajine zaustavi. Međutim, ističe da Amerika još uvijek nije spremna vojno intervenirati jer postoji opasnost od radikalizacije u vidu korištenja nuklearnog oružja.

"Trumpu, ali i Putinu u interesu je postići dogovor o globalnom strateškom američko-ruskom suživotu. Da bi se ostvario takav modus vivendi, potrebno je okončati rat Rusije protiv Ukrajine, a za što Trump trenutačno očito nema efikasan mehanizam. Nalazi se u začaranom krugu. Stoga, takav dojam se nameće, Trump nastavlja vojno pomagati Ukrajini, ali sve više prepušta napadnutim i napaćenim Ukrajincima da u izravnim razgovorima s Rusima zaustave rat. Ponavljam, jedino što može promijeniti odnos snaga jest zapadna vojna intervencija predvođena Amerikancima. Međutim, još uvijek ni Amerikanci ni Europljani nisu spremni vojno intervenirati u Ukrajini", poručuje Kovač.

Kovač zaključuje da je sadašnja strategija Amerike i "europskog bloka" nametanja sankcija Rusiji te vojnog i financijskog pomaganje Ukrajine dala ograničene rezultate.

"Ukrajina se hrabro bori, dosad je sačuvala 80 posto svoga teritorija, ali rat se nastavlja. Rusi mic po mic napreduju i time i dalje drže Ukrajinu ovisnom o Rusiji. Želi li se zaista spasiti neovisna Ukrajina, a to je proklamirani cilj, potrebna je, dakle, nova, zajednička strategija Amerike i Europe", poručuje bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.

