Državni službenici dočekali su svoje povišice, danas im na račune sjedaju plaće. Povišice na ionako iznadprosječne plaće iznose između 1800 i 2500 eura. Povišice će uz aktivne političare dobiti i oni kojih odavno u politici nema poput bivšeg ministra Marija Banožića. Zanimljiva je činjenica da je većina lokalnih i regionalnih čelnika svoje plaće vezala na osnovicu plaće državnih službenika koja je porasla za 83.48 posto.

Zbog toga smo o povećanju plaća razgovarali s Mirom Bulj i Marijom Selak Raspudić. Oboje su se složili da ne žele biti populisti, ali su ipak kritizirali povišice i Vladu.

Miro Bulj nam je rekao da još nije stigao provjeriti račun da vidi je li mu što sjelo, ali i da on svoj posao gradonačelnika Sinja obavlja volonterski. Ipak, oštro je kritizirao Plenkovića i Penavu.

"Sramotan je način na koji su se političarima digle plaće, ako se političarima dižu plaće trebale bi se i ostalima. Standard građana je loš, poskupljenja su katastrofalna. Povećanje plaća političarima nije antikorupcijska politika, to je sramota. Jedina antikorupcijska mjera bio bi Zakon o podrijetlu imovine", oštar je Bulj.

Dodao je i da su svoje namjere trebali najaviti u predizbornoj kampanji. "Trebali su biti hrabri i reći da će si i koliko povećati plaće u predizbornoj kampanji, a ne ovako", zaključio je Bulj.

S njim se slaže i Selak Raspudić koja također smatra da se plaće nisu povećale na primjeren način.

"Prema redu prvo bi trebao rasti standard građana i to bi trebao biti glavni cilj u radu političara. Kad bi to bilo tako nitko od građana ne bi propitkivao povišice političarima. Sada se političari trebaju zapitati s obzirom na to da je javnost toliko ogorčena s povišicama", rekla je Selak Raspudić.

Ipak smatra da ima ljudi koji svoj posao rade predano, ali zbog većine vrlo često ne dolaze do izražaja.

"Novac u politici nikako ne smije biti motivacija, politika je poziv i rad za opće dobro. U Saboru ima puno ljudi koji dolaze na rasprave svakodnevno i predano jer žele promjenu, ali vrlo često ih se ne percipira zbog onih koji dolaze jednom čisto da ispoštuju dužnost", dodala je.

Tvrdi da je odluka o povećanju plaća došla naglo i taktički.

"Povišica je došla naglo i taktički usred ljeta kada građani nisu toliko fokusirani na politiku i to u iznosu koji je veći od prosječne plaće građana. razumljivo je ogorčenje javnosti jer političari trebaju pravdati njihovo povjerenje. Povećanje se trebalo dogoditi u normalno vrijeme i u dijalogu s građanima. Ovime se dobiva dojam da se nešto htjelo švercati", rekla je Selak Raspudić.

Na kraju je zaključila da se na takav način stvara animozitet između građana i političara. Ponovila je i da se izlaskom iz MOST-a odrekla proračunskih sredstva za političko djelovanje te ona ostaju MOST-u s kojim je i bila na listi za Hrvatski sabor. Plaća joj još nije sjela, a povišicu će iskoristiti za predsjedničku kampanju.

"Novac me ne motivira i to sam dokazala, na predsjedničke izbore izlazim kao nezavisni kandidat. Sva sredstva za kampanju su moja vlastita pa će tako i ta povišica otići za plaće ljudima koji će raditi na kampanji. Ljudi za svoj rad moraju biti adekvatno plaćeni", rekla je Marija Selak Raspudić.

