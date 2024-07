Stižu povišice - ne za većinu radnika, nego za Vladine dužnosnike. Predsjednik i premijer bit će najveći dobitnici s oko 2.000 eura više u džepu. Osnovica im, kažu, nije rasla deset godina pa je sad došlo vrijeme za drastičan rast primanja. Potpredsjednik Sabora i čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava prvi je otkrio da bi povećanje trebalo biti oko 70 posto ili više.

Plaća predsjednika Zorana Milanovića do sada je iznosila 3.587 eura neto, a s maksimalnim povećanjem trebala bi biti iznad 5.700 eura neto. To je nekoliko stotina eura više od plaće premijera Andreja Plenkovića, koja je do sada iznosila 3.262 eura neto.

Plaća će rasti svim državnim dužnosnicima, uključujući i saborske zastupnike. Od onih običnih, veće koeficijente imaju predsjednici Odbora pa bi, primjerice, Mostovu Nikoli Grmoji koji je na čelu onog za pravosuđe, na račun moglo sjesti i oko 1.500 eura više.

Očekivano, mnoge građane - koji jedva sastavljaju kraj s krajem i nose se s inflacijom koja uzima veći dio kolača iz njihovog kućnog budžeta - to je poprilično razljutilo. Dok jedni optužuju domovince za izdaju, drugi za vladajuće imaju kratku, ali jasnu poruku - sramite se.

"Sljedeći potez mogao bi biti zamjena voznog parka. Najbolje Ferrari", poručio je ironično jedan korisnik Facebooka na našim društvenim mrežama, a druga pratiteljica je dodala: "Njima će toliko rasti plaće, a nama životni troškovi pa smo na istom povećanju. Fuj".

'Imate se čime hvaliti, a glasači vam kopaju po kontejnerima'

"Šokantno bi bilo da naprave nešto dobro u korist ovog napaćenog naroda. I opet im treba dati glas na račun velikog im domoljublja i pobožnosti. Eh narode, narode, što nam sve neće prodati pod bubrege", ogorčena je jedna pratiteljica Net.hr-a.

U moru nezadovoljnih komentara, bilo je onih koji se pitaju zar vladajućima nikad nije dosta, ali i onih koji su ustvrdili da je lijepo biti na vlasti. "Imaš plaću koliku si sam staviš", poručio je jedan pratitelj, a druga se pratiteljica nadovezala da je miris novca ipak jači od dosljednosti.

"Izvolite doći svako jutro u 8 sati ispred Klajićeve bolnice i pogledajte svu tu djecu i roditelje u oči pa onda dižite plaće ako imate obraza. Majke mjesecima spavaju na fotelji, a u sobama ne radi klima. Sramota, jad i bijeda hrvatske politike i države", oštra je bila jedna Hrvatica.

Neki su pratitelji podsjetili da cijene konstantno rastu, a primanja padaju. "Izdajnici svojih glasača. Imate se čime hvaliti, a glasači vam kopaju po kontejnerima", stoji u jednom komentaru.

Mnogi su se pitali što je s umirovljenicima koji žive s mizernim mirovinama i kad će njima stići neko ozbiljnije povećanje koje bi osjetili na kućnom budžetu. "Bravo Penava, a penziću s 42 godine staža s 298 eura povećava se za 18 eura. Sebi dižete, a sirotinja neka pati s 300 eura mjesečno", komentirao je jedan ogorčeni umirovljenik.

U moru bijesnih reakcija, jedan je naš pratitelj iznio prijedlog oko novog obračuna plaća. "Vama koji radite pola godine i niste na poslu, a pola godine ste na godišnjem ide toliko povećanje… Imam za vas bahate prijedlog - uzmite si plaću minimalac ili po zasluzi", napisao je.

