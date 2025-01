Ministar pozvao na bojkot preskupih proizvoda pa odgovorio novinarima: 'Ja kruh znam ispeći'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u utorak je komentirao najnovije podatke o inflaciji od tri posto te naveo da je to u skladu s očekivanjima Ministarstva financija te da projekcije za 2025. i 2026. govore da će ona još usporavati.

"No, to moramo korelirati s rastom našeg BDP-a i ekonomskim pokazateljima, jer teorija definira kada gospodarstvo raste, idu i neželjene stvari kao što je inflacija. Treba apelirati na potrošače da budemo odgovorni, jer po indeksima stvari nisu toliko poskupile u proizvodnji koliko su poskupjele prema kupcima. Zato pozivam potrošače da budu odgovorni i da sankcioniramo one koji neopravdano podižu cijene, te da tako što odgovornije reguliramo tržište jer to je najbolji mehanizam za regulaciju cijena. Dok god potrošnja nekontrolirano ide, i trgovci se neodgovorno ponašaju pa cijene rastu", rekao je minsitar.

Nastavio je da je Vlada inflatorni pritisak pokušala smanjiti snižavanjem stope PDV-a na hranu.

"Puni efekt nažalost nije ostvaren jer su razliku tih iznosa u svojim profitima maksimilizirali trgovci na uštrb građana. Energija je sada valjda pristupačnija. Glavne komponente života koje svi trebamo, Vlada regulira i nastojim da budu za sve građane pristupačne. I tijekom cijele energetske krize, Vlada je intervenirala i energenti nisu drastično poskupjeli", rekao je.

Potvrdio je da još rade na listi od 30 proizvoda kojima je Vlada ograničila cijenu, da će se ona korigirati i možda proširiti.

Promjene liste proizvoda ograničenih cijena

" Neki će proizvodi ispasti zbog cijene koštanja proizvodnje dominantnih naših proizvođača. Recimo jabuke - proizvođači su se žalili da ne mogu proizvoditi po toj cijeni i moramo vidjeti s njima račune, ali ćemo neke proizvode staviti na listu", naveo je Šušnjar.

Novinari su pitali stoji li i dalje savijet ljudima da peku vlastiti kruh.

"Savjetujem da budemo odgovorni potrošači, kao što na izborima poklanjamo nekome povjerenje da ga izaberemo, tako i mi možemo regulirati tržište pozivajući trgovce na odgovornost. Tu su nam izbori svaki dan. Tako možemo doprinositi", rekao je i pokušao izbjeći odgovor.

O kruhu

No novinari su ustrajali pa je odgovorio uz osmjeh: "To će građani odlučiti, ja ga znam ispeći."

Otkrio je i koliko je kruha ispekao: "Koliko je potrebno za obitelj."

Na pitanje, je li ovo njegov poziv građanima da ne idu u te trgovine ili da izbjegavaju sve proizvode zbog previsokih cijena?

"Kombinacija svega. Vlada je regulirala ključne stvari, potom cijene energije, plina, naftnih derivata, ali kao potrošači moramo pokazati odgovornost i što više sankcionirati trgovce. Kad pogledate javno dostupne podatke, od pekara do trgovaca, svi imaju jako visoke profite. Ja kao ministar moram reći da se biznis radi da bi ostvarili profit, ali svi moramo imati društvenu odgovornost. Kada država i Vlada donese mjere smanjenja, konkretno stope PDV-a na određene proizvode, građani to trebaju osjetiti, jer PDV je njima neutralan, plaćaju ga kupci, ali to se na cijenama nije vidjelo koliko su bile mjere Vlade."

Dodatno ej pojasnio da se smanjenje PDV-a na pet posto to nije odrazilo dovoljno na snižavenje cijene prizvoda. Ali dodao da ni na tržištu tekstila nema akcijskih prodaja jer kupci jednostavno kupuju sve, bez obzira na cijene.