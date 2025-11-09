FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZABRINUT JE /

Pupovac o srpskoj zajednici u Hrvatskoj: 'Svi koji tu živimo imamo razlog za brigu'

Pupovac o srpskoj zajednici u Hrvatskoj: 'Svi koji tu živimo imamo razlog za brigu'
×
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Milorad Pupovac dobio je povjerenje članova SDSS-a da stranku vodi i sljedeće četiri godine

9.11.2025.
16:21
Hina
Ivana Ivanovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Miloradu Pupovcu potvrđen je još jedan četverogodišnji mandat na mjestu predsjednika Glavnog odbora SDSS-a i stranke, odlučeno je na Izbornoj skupštini stranke održanoj u nedjelju u Vukovaru.

"U naredne četiri godine ćemo se baviti pozicioniranjem naše stranke u političkom životu Hrvatske unutar opozicijskog korpusa stranaka koje su nam politički bliske.

Također ćemo se baviti, što su naše i obveze u suradnji s Vladom, ostvarivanjem prava nacionalnih manjina koje su definirane operativnim programima o pravima nacionalnih manjina i konačno, bavit ćemo se onim što vidimo da Hrvatskoj nedostaje, umjesto širenja sukoba poticat ćemo dijalog u Saboru i ukupnom političkom životu Hrvatske", predstavio je glavne zadatke u naredne četiri godine Milorad Pupovac.

'Imamo razloga za brigu'

Dotaknuvši se aktualnih zbivanja u čijem se središtu našla srpska zajednica, Pupovac je kazao kako nije obeshrabren, ali zabrinut je.

"Hrabrosti nam ne nedostaje, ali brigu imamo i želimo ju podijeliti sa svima koji vide razlog za tu brigu i koji su svjesni da svi mi koji živimo u Hrvatskoj imamo razlog za brigu osim onih koji nemaju nikakve brige i čine kao da su ljudi bez ikakvih kočnica i rukovođeni ne samo svojim uvjerenjima nego i svojim lošim pogledima na druge ljude i narode, lošim pogledima na to što Ustav, zakon i civilizacija ove zemlje i europskoga prostora nama nalažu", poručio je Pupovac.

Na skupštini su birani i članovi ostalih stranačkih tijela.

POGLEDAJTE VIDEO: Pupovac o ispadu huligana: 'Nećemo dopustiti da takvi uguše smisao kulturnog okupljanja'

Milorad PupovacSdssMandat
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZABRINUT JE /
Pupovac o srpskoj zajednici u Hrvatskoj: 'Svi koji tu živimo imamo razlog za brigu'