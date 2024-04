Predsjednik RH Zoran Milanović posjetio je Opatiju povodom obilježavanja 180. obljetnice organiziranog turizma u Opatiji. Ondje je planiran i radni sastanak s predstavnicima gradske vlasti Opatije.

"Dobar dan iz opatijske vile koju je ministrica Obuljen pod svaku cijenu pokušavala ugasiti da ne bude muzej turizma, ali nije uspjela. To je vjerojatno htjela prebaciti kod sebe doma, što poštujem. Dubrovnik poštujem, ali to će, zahvaljujući gradonačelniku, biti u Opatiji", rekao je Milanović na početku obraćanja.

Milanović je rekao da je došao u obilazak u Opatiji, koja kao grad gubi stanovnike koji sele na rubove grada.

"Ne odlaze baš u Irsku i to daje kvalitetu gradu. Vidim da su se riješile i one benzinske pumpe u centru Opatije koje je INA godinama koristila bez ijednog ugovora. Nije se htjela maknuti. To je riješeno, tako da ovdje može samo biti bolje, nego što je bilo do sada", istaknuo je Milanović.

Milanović je komentirao i napad Irana na Izrael i istaknuo da su to sve "segmenti trećeg svjetskog rata".

"Drago mi je da nije bilo većih žrtava i bilo bi dobro da to sada stane, da sada ne ulazimo u sve te priče tko je prvi napao. To nije naš sukob, kao što to nije ni onaj u Ukrajini. Ovo samo pokazuje da su Hrvatskoj potrebni odgovorni i hladni ljudi, a to nije Plenković i njegovi smiješni ministri koji su nas pokušali uvući u sukob u Ukrajini kroz obuku vojnika, kroz dublje uključivanje u sukob koji nije naš i to smo jedva zaustavili u Saboru", napomenuo je.

Milanović je rekao da Plenković uvlači Hrvatsku u sukobe koje ne razumije.

"Ni nema takvo iskustvo, ali iskustvo se stekne. Pokušava se nekom trećem dopasti. Ni Ukrajina, a posebno Izrael i Iran su nešto gdje se mi moramo držati sa strane. Ja ću to raditi i pokazao sam kako se to radi. Neću zauzimati ničiju stranu jer nas nitko ništa ne pita. Možemo samo navući gnjev drugih ili trećih na sebe, a to nam ne treba. U Hrvatskoj se vijore hrvatske zastave ili gradske i županijske zastave, ali ne ni američke ni izraelske ni ruske, to ne", istaknuo je Milanović.

Odgovorio je i na pitanje o ponovnim prozivkama ministra Olega Butkovića. Rekao je da su premijer Plenković, Butković i drugi ministri "prvi ljudi koji su digli ruku za Turudića".

"Tko god je to napravio je neprijatelj Hrvatske. Oni koji nisu u HDZ-u još imaju vremena da razmisle i da shvate da nisu najbolje napravili i da to ponište. Od HDZ-ovaca to sigurno ne očekujem. Jedan od njih je najglasniji među njima je Butković, koji je uz to što je varao i krao s Josipom Rimac, digao ruku za Turudića", rekao je Milanović.

Napomenuo je da se Plenković taktički, a možda u budućnosti i strateški odmiče od Turudića.

"Turudića se sada taktički i Plenković odriče i rekao da je znao da je tako, a znao je, da bi se ponio drugačije. To je ponizna molba prema onima koji bi ga mogli spašavati na mjestu premijera, ali to neće tako ići", rekao je.

Milanović je obraćanje završio riječima da je to sve "od uloge i dramskih osoba u zadnjem činu najaktualnije hrvatske drame".

