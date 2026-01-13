Milanović sasuo paljbu: 'Zna li Plenković što su sve naši strateški partneri prodali Srbiji?'

Predsjednik Republike Zoran Milanović osvrnuo se na izjavu francuskog ministra za Europu Benjamin Haddad, u kojoj je objasnio zašto je Francuska Srbiji prodala borbene zrakoplove Rafale. Podsjetio je na izjavu francuskog ministra:

"Francuska, Hrvatska i ostali partneri u Europskoj uniji i NATO-u dijele strateški interes da se regija, a osobito Srbija, postupno oslobađa ovisnosti o Rusiji i jača svoje veze sa zapadnim državama. Hrvatska u tom kontekstu ima korisnu ulogu, primjerice, osiguravanjem alternativnih pravaca opskrbe naftom i plinom za svoje susjede, uključujući Srbiju. Nabava obrambene opreme iz Francuske ili drugih zapadnih država, poput Sjedinjenih Američkih Država, za zemlje izvan NATO-a slijedi istu logiku”, rekao je Benjamin Haddad.

Milanović je tu izjavu prokomentirao da se politika privlačenja Srbije Zapadu provodi preko Hrvatske i, kako tvrdi, na štetu hrvatskih nacionalnih interesa. Prema njegovu stajalištu, Francuska u cijelom poslu prije svega vodi računa o vlastitim interesima, prodaji svoje vojne opreme, ostvarivanju profita i širenju mreže strateških partnera, dok je interes Srbije da nabavi što modernije zrakoplove i unaprijedi odnose s Parizom razumljiv. Ono što, prema Milanoviću, ostaje nejasno jest kakav je konkretan interes Hrvatske u tom aranžmanu.

'Susjedne zemlje dobile moderniju verziju'

Milanović smatra da hrvatska Vlada tijekom pregovora i kupnje Rafalea nije zaštitila hrvatske interese te da joj nije bilo važno hoće li Francuska iste ili čak naprednije modele prodati državama u hrvatskom susjedstvu koje nisu članice NATO-a. Kao potvrdu toga navodi činjenicu da se hrvatski Rafalei nadograđuju već manje od godinu dana nakon isporuke, što, prema njegovim riječima, pokazuje da su susjedne zemlje dobile moderniju verziju zrakoplova.

Milanović upozorava da Hrvatska nije smjela prihvatiti ulogu tek "korisnog alata" u strategiji približavanja Srbije Zapadu, koju je Francuska osmislila, a Vlada, kako tvrdi, prihvatila.

"Postavlja i dva moguća scenarija: ako Vlada nije znala za francuske planove o prodaji naprednijih Rafalea Srbiji, onda je postupila neodgovorno i neprofesionalno; ako je to znala, onda je svjesno djelovala protiv hrvatskih sigurnosnih i nacionalnih interesa", kaže Milanović.

Pitanje Milanoviću

Milanović je postavio niz pitanja premijeru Andreju Plenkoviću: "Zna li on uopće što su sve naši "strateški partneri" zapravo prodali Srbiji i ako zna, što čini po tom pitanju?"

Dodatno upozorava da je Hrvatska ugovorila i kupnju 18 francuskih samohodnih haubica CAESAR MK2 te se pita je li premijer od Francuske zatražio jamstva da iste ili naprednije sustave neće prodavati susjednim državama koje nisu članice NATO-a.

Zaključno, Milanović ističe kako je slučaj Rafalea pokazao da svaka država prvenstveno štiti vlastite interese i zaradu. Zbog toga poziva premijera Plenkovića, koji vodi Međuresorno povjerenstvo za razvoj obrambenih sposobnosti, da prestane slijediti tuđe političke diktate i da hrvatske vojne nabave ubuduće uvjetuje uključivanjem domaće industrije u proizvodnju i održavanje opreme. Kao pozitivan primjer navodi kupnju njemačkih tenkova Leopard, pri kojoj su zemlje kupci osigurale sudjelovanje vlastite industrije – za razliku od Hrvatske, koja to, prema njegovim riječima, ponovno nije učinila.

