Milanović s flasterom, SDP-ov gradonačelnik: 'Neki piju od radosti, neki od tuge, a mi od jutra!'

Strani veleposlanici i predsjednik Zoran Milanović u utorak su se ponovno okupili na godišnjoj Diplomatskoj berbi, u godini kad je grožđe obrano ranije nego ikad. 'Ovo je valjda jedan od zadnjih vinograda u Hrvatskoj koji još nije obran', rekao je Milanović diplomatima okupljenima u vinariji obitelji Braje u Lokošin Dolu na Plešivici. Gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel rekao je da je riječ o kraju gdje je vinarstvo stoljetna tradicija, a to je 'isključivo zbog ljudi i njihove suradnje'. 'Neki piju od radosti, neki od tuge, a mi na Plešivici od jutra, što ste vi dokazali', našalio se SDP-ov gradonačelnik u govoru diplomatima. Vlasnik vinarije Robert Braje rekao je da je ove godine berba bila 'ranija nego ikada', no poručio je veleposlanicima da su im 'ostavili malo grožđa rajnskog rizlinga', pa da stoga 'ne moraju brinuti jer će imati posla'. Veleposlanici i predsjednik potom su se okušali u obrezivanju vinovih loza. Milanović nije davao izjave medijima, pa je najzanimljiviji događaj na berbi bio što je slučajno porezao prst pri rezanju grozda. Španjolski veleposlanik Juan González-Barba Pera rekao je da je berba, ove godine deveta uzastopna, odlična prilika 'za neformalno okupljanje'. Hvalio je hrvatska vina, kazavši da su kvalitetom jednaka španjolskima, no da njegova zemlja ima puno veću proizvodnju, zbog čega su i njezina vina poznatija u svijetu. Hrvatska pak „nažalost nisu poznata svima, a to zaslužuju jer su odlična”, rekao je Španjolac. Francuski veleposlanik Fabien Fieschi kazao je da su 'tu da rade', te da su takve 'prigode jako dobre za promicanje prijateljstva i kulture'. 'Hrvatska i Francuska dijele kulturu vina i dobre hrane', rekao je Fieschi prije no što se, kao i prošle godine, uputio u berbu