Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Sibinj povodom obilježavanja 89. obljetnice Sibinjskih žrtava, Dana općine i Dana osnovne škole.

Nakon službenog dijela programa stao je pred novinare i komentirao aktualna događanja. Osvrnuo se prvo na današnje izvide u Ministarstvu kulture.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O izvidima u Ministarstvu kulture

"Ne mogu to komentirati, ali tu netko laže, ali ne znamo tko. Zadnjih dana smo se naslušali laganja, prag tolerancije nam je visok, ali što se laže zadnjih dana. Ministricu ne mogu optužiti za laž, policija je sad tamo po nalogu odvjetništva, ali čuli smo da to treba ukinuti. To je ono što bi Plenković ukinuo, a Turudić je njegov papagaj. Da nije tužiteljstva to bi bilo ukinuto. Vidjet ćemo tko govori istinu", rekao je Milanović.

'Mamić ga je dovezao na RTL, kako slatko'

Nakon toga komentirao je gostovanje Turudića u RTL Direktu i njegovo laganje da se ne susreće s Mamićem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je bezobrazluk jer smo se zadnjih dana nagledali gaženja ljudskog dostojanstva. Sjećate se šatoraškog divljanja? Sad ćete vidjeti kad se digne oluja, kako prolaziš kad gaziš po dostojanstvu hrvatskih ljudi. Ovo je pljuvanje u lice Hrvatima koji imaju dvije vijuge. Jučer su ga opet ulovili, izgleda da ga je Mamić dovezao na RTL, kako slatko. Ne radi se o reduciranom izričaju, ovo je prijesna, seljačka laž", dodao je.

O tome smo više pisali OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sjetite se dostojanstva branitelja. Kad im u to dirneš, postanu ljuti. Što se tiče Etičke komisije, gdje je baraba naučio razgovarati o nečemu što se zove etika? Suci su protiv njega pokrenuli postupak za kršenje kodeksa, to je jedan krak potrebnog postupanja, radilo se o krivičnom djelu, to je za istragu. I još bezobrazno laže i sluđuje ljude na televiziji. Ovo je povreda elementarnih etičkih pravila igre. To je povoljnije za njega. Drznuli su se lažovi usporediti sa slučajem Dobronića koji imenovan njihovim glasovima. Sad bi HDZ-ovac rekao – što niste onda govorili? Zašto nisu glasali protiv? Jer se radilo o običnoj gluposti. Jer se radilo o običnoj gluposti. Ni oni to tad nisu rekli jer je Dobronić časna osoba s manjim ovlastima od ovog hajduka i razbojnika, on ne može proganjati. Zamislite Turudića s ovlastima europskih istražitelja? Morali bismo se svi počeli naoružavati", kaže Milanović.

Osvrnuo se i na najavljeni prosvjed oporbe za subotu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sabor se valjda raspušta, to je isto sadističko manipuliranja ljudima. Pa reci kad su izbori.

Uvođenje vojnog roka

Odgovarajući na pitanja o vojnom roku rekao je: "Najnormalnije je komentirao Anušić, čovjek je razuman, jasno mu je koliko sati. Bio je u ratu kao običan vojnik."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komentirajući summit NATO-a u Washingtonu u srpnju rekao je: "To je u mojoj ingerenciji, trebao bih ići na taj summit. Nikakav hibridni rat, Srbija sama ne zna što hoće, a narod ide dalje."

Milanović se ponovo vratio na Turudića i njegovo imenovanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On nije nikakav gospodin. Cinici. Sluđivanje. Cinično i bezobrazno. Netko cijelo vrijeme sluđuje javnost. Ako te netko cijelo vrijeme sluđuje…ali formira se veliki šator, veći od Hasanaginog."