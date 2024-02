Da zbog susreta s Mamićem, Ivan Turudić ne može biti glavni državni odvjetnik, prvi je prije dva tjedna rekao predsjednik Republike, na temelju izvješća SOA-e.

"Krajem osmog mjeseca, to su dva datuma, 20 i neki, dan za danom, gospoda opet imaju tajne susrete. Pod plaštom noći. Skrivaju se na tajnim mjestima. Sve je to nešto što SOA-u i DORH primarno nije zanimalo, ali su saznali. Tada Mamić više nije osumnjičenik, on je pod istragom", rekao je Zoran Milanović 3. veljače 2024.

Čuli ste dakle predsjednika kako govori da su se Mamić i Turudić našli dva dana zaredom, dvadeset i nekog kolovoza 2015. godine. Pa smo Ured predsjednika pitali o kojim se točno datumima radi. Za RTL Danas su potvrdili da je riječ o susretima Turudića s Mamićem, u nedjelju 23. kolovoza 2015. i dan poslije, u ponedjeljak 24. kolovoza 2015., u 21 sat.

Posljednji datum i sat su važni jer je Turudić tu večer samo sat i 15 minuta nakon susreta s Mamićem gostovao u RTL Direktu. Evo što je tada - tadašnji predsjednik Županijskog suda Ivan Turudić , 24. kolovoza 2015. godine odgovorio Zoranu Šprajcu:

