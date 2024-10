Milanović: 'Nisam ja taj kojeg su financirali Rusi, HDZ su'

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Makarske povodom obilježavanja Dana Grada. Nakon toga obratio se javnosti.

"Ljudi glasuju po informiranosti, znanju, iskustvu i vodeći računa o nacionalnim intersima. Ne trebamo ići kao guske u magli, guske su pametne, ne kao krave u minsko polje", kaže Milanović na pitanje o glasovanju u Saboru koje je odgođeno jer Vlada nije mogla skupiti 2/3 većinu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Milanović tvrdi da je od početka jasan oko toga da ne želi da Hrvatska sudjeluje u NSATU aktivosti.

"Tu bi u principu priča s normalnim premijerom trebala završiti. Ovo je ratno djelovanje. Znam to mjesecima, zna i Plenković i ovo laganje koje smo slušali je kulminacija jednog mindseta, ne možeš to ljudima uskraćivati. To je politička odluka", kaže predsjednik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

NATO-ove strukture su donijele odluku i istog trena počele planirati nešto drugo tvrdi predsjednik. Na samitu se ni o čemu ne glasa pa nije imao protiv čega ni glasovati.

Odluka o misiji je donesena u srpnju, a planiranje je počelo već u lipnju, tvrdi.

'Gdje je žurba, kamo žuriš momče?'

"Moj vojni savjetnik je pola života proveo u NATO-u, pravi ruski čovjek. Od srpnja do danas je samo devet od 30 država preuzelo obvezu. Gdje je žurba, zašto hrliš momče? Američki izbori su za dva tjedna, možda cijela stvar stane. Ta vrsta mahnitog inzistiranja da se sad nešto tu, po svaku cijenu, svi koji su protiv su za Putina. To je štetno za Hrvatsku, to je nezrelo ponašanje. Pa nisam ja taj kojeg su financirali Rusi, HDZ su financirali Rusi 2014. i 2015.", govori Milanović.

“U kući obješenog konopac se ne spominje. Pa nemojte mi vi spominjati ruski novac. Znate kako je Rusija počela financirati HDZ i to nakon ruskog upada na Krim. Počelo je tako što sam ja dao državljanstvo Gariju Kasparovu. On je molio, tražio hrvatsko državljanstvo jer mu je ruska putovnica istekla i strah ga je ići u Moskvu. Koliko je to istina ili nije, ja nisam provjeravao, ali to je bio slavni šahist koji je među rijetkima zagovarao Hrvatsku. On je bio najglasniji kritičar Putina, normalno da im se nisam dopao pa su krenuli financirati HDZ. Ne spominji štrik, taj štrik u HDZ-u je ruski novac”, govori Milanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Ne može u Sabor trgovački putnik iz Bruxellesa ili Washingtona'

"Treba doći neki ćato iz Bruxellessa? Pa i njemu su u ovoj situaciji vrata sabora zatvorena, nemaju se što strane zastave vješati po Zrinjevcu. Ne može u Sabor dolaziti trgovački putnik iz Bruxellesa ili Washingtona i objašnjavati kako treba glasati. Pa valjda naši zastupnici znaju. Neka odluče", rekao je Milanović.

"Ne želim da RH sudjeluje u tome. Sada stotine hrvatskih vojnika čeka zbog ovog što mahnita", ponovio je Milanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja poštujem Ustav, on ga gazi, satire, ubije Boga u njemu, cijelo vrijeme to radi. On je provalnik, cijelo vrijeme pokušava ući u tuđi prostor koji je mali. Čovjek konstantno ide s pajserom i obija prostor koji nije njegov. On kaže da će biti premijer dok god to hrvatski narod bude želio, majke mi moje je to rekao", kaže Milanović.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković opet udario po Milanoviću: 'Imao je histeričnu reakciju'