Predsjednik Zoran Milanović dao je izjavu za medije u kojoj je komentirao aktualna vojna i obavještajna pitanja u zemlji.

Komentirajući imenovanje ravnatelja VSOA-e, Milanović je kazao da "prema zakonu, Vlada nije predlagatelj, to može biti Plenković ili on".

"To je jedini način da se sačuva dostojanstvo službe", kazao je predsjednik te dodao da je upitan interes da se ovo pitanje stvarno riješi.

"S gospodinom AP-om sam pokušao stupiti u kontakt prije dva dana, međutim ne želi razgovarati", kazao je Milanović. "Umjesto toga se licitira na pijaci tko je kandidat i to je vrlo nepravedeno prema Danijelu Markiću, razgovaramo o njegovom trećem mandatu", dodao je.

Na pitanje, kakvu suradnju očekuje s novim načelnikom stožera, kazao je da je Kundid po njemu najbolji kandidat, a govoreći o njegovim prioritetima, dododao je da "prioritete određuje HDZ odnosno, AP".

Komentirao je i opremljenost vojske.

"Dok se moglo, mogli smo odlučiti kupiti nekolio protuzračnih sustava, dronova, raketnih sustava...Vlada se odlučila za avione, OK, ja sam to podržao. Ne možemo imati sve", kazao je Milanović dodajući da nas "Rusija šiša u proizvodnji".

"Pitali ste me što može načelnik. Držati disciplinu, odgovornost, biti uzor, to očekujem od njega", nastavio je, a zatim se još jednom osvrnuo na premijera.

"On se prijeti iz Bukurešta. Obećava dobivene izbore. Ti ćeš doprinijet na žrtvenik Europske pučke stranke...gospodin se ne javlja. Nisam ništa odbio, ali da mogu preći preko propusta koji su se dogodili u farsi Turudić, to je nemoguće. To su stvarni podaci prikupljeni sudskim nadzorom. Kakve su procedure tamo? Da ne bih išao ja tamo osobno provjeriti", rekao je Milanović dodajući da je to zadatak VSOA-e te da nije zadovoljan ostvarenjem te zadaće.

"Ako se može sjesti u auto s osumnjičenim, sve se može", dodao je predsjednik. "Ovo je put prema dolje, za cijelo društvo i zemlju. I što sad da misle 18-godišnjaci? Bolje da to ne gledaju."

O uvođenju obveznog roka Milanović kaže da će njegovo uvođenje biti teško jer imamo priziv savjesti.

"Ne možete ljude slati na scan ili magnet da im se provjere moždane vijuge, imaju li stvarno prigovor savjesti i normalno da će se toga mašiti većina ljudi. Do izbora od toga neće biti ništa. Vidjet ćemo, neću reći da sam protiv, mislim da je ovih osam tjedana dragovoljno super, ali to je samo 180 ljudi za cijelu Hrvatsku, a Hrvatska je odabrala profesionalnu vojsku", rekao je Milanović dodajući da ne treba 'davati previše novca na jednu stvar' već je potrebno voditi računa o ujednačenosti naoružanja.

