Predsjednik Milanović dao je izjavu za novinare prilikom posjete Pregradi povodom obilježavanja Dana Grada te sudjelovanju na tradicionalnoj manifestaciji "Kostelska uskrsna pištola".

"Oleg Butković je trgovao utjecajem. Nakon izbora će vjerojatno ići u zatvor", rekao je predsjednik Republike pa dodao: 'Zato je živčan i divlja'.

"Butković i ja smo lijepo nježno živjeli četiri godine. Plenković ga je nahuškao da se ide sa mnom u okršaj", dodao je Milanović.

Rekao je i da su oklevetali čovjeka koji ima sredstava da ih progoni po sudovima do smrti.

"Oklevetao je čovjeka kojem je to velika reputacijska šteta, kad ti netko kaže da si pod sankcijama, da si Putinov prijatelj, to ljudima smeta. Ako nije istina, utuživo je. On će ih proganjati kao vrag grešnu dušu. Ostat će bez krčme, krave, kamiona, sve će mu uzeti. Taj čovjek nikad nije bio pod sankcijama nikakve mu usluge nisu trebale."

Dodao je: "Ovakvi tipovi nakon izbora na vlast više neće i zato je živčan, ne nervozan, nego živčan. Morat će dokazivati na sudu oklevetao je čovjeka.

"Sad je gotov", poručio je Milanović.

''Hrvatski ljudi moraju vidjeti kakav se sve talog nagomilao", zaključio je Milanović.

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović: 'Plenković je na mene nahućkao pileću konjicu. Butković nije odgovorio na pitanje'