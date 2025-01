TRUMP OKRIVLJUJE BIDENA / Američki vojnici upleteni u napade: Šokantna povezanost između terorista iz New Orleansa i Las Vegasa!

Definitivno je potvrđeno. Počinitelji obaju brutalnih napada u novogodišnjoj noći, u New Orleansu i Las Vegasu, američki su vojnici. I nije to jedina sličnost. No, vlasti i dalje službeno ne povezuju dva napada, a iako su obojica rođeni Amerikanci, Trump krivi predsjednika na odlasku. Više pogledajte u prilogu Petra Panjkote