Siniša Hajdaš Dončić najavio je jučer kako će se kandidirati za predsjednika SDP-a. Odlučio je to jer je dobio najveći broj preferencijalnih glasova na EU izborima, a lista SDP-a koju je predvodio ostvarila je najbolji rezultat u Hrvatskoj.

Najavio je da je vrijeme za slobodnu, pravednu i poštenu Hrvatsku, za bolji život svih hrvatskih građana, za društvenu ravnopravnost...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vrijeme je za SDP koji okuplja progresivne ljude. Vrijeme je za pobjednički SDP. Ne drugi, nego prvi!"

Može li Siniša Hajdaš Dončić dignuti SDP iz pepela i sanirati "štetu" koju su napravili Peđa Grbin i Davor Bernardić? Jer već i ptice na grani znaju da SDP-ovi birači traže djela, HDZ-ovi samo postojanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da SDP ne bi trebao tražiti rješenja u ljudima koji su bili ministri prije 10 do 15 godina. SDP bi trebao iskoristiti ovo relativno mirnije razdoblje koje nam predstoji bez puno izbora da se nekako reinventa, da pokuša unutar sebe pronaći mlađe snage, drugačiji profil ljudi i pokazati i jedno drugačije, novo lice socijaldemokracije. Povratak tim nekakvim kadrovskim rješenjima koja su bila aktualna prije 15-ak godina da to nije put naprijed. Ne bi trebao biti ni za jednu stranku koja je u svojevrsnoj krizi. Oni moraju iznaći neka nova rješenja, A to kod njih jako teško ide", smatra politički komentator RTL-a Mate Mijić i dodaje:

"Zašto konačno na čelu SDP-a ne bi bila žena?! Manje više sve stranke u Hrvatskoj pa i HDZ-a su u nekom trenutku vodile žene. Čini se da se samo SDP tome opire onako gotovo panično", kaže Mijić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U posljednje vrijeme čini se da je SDP-u potrebno čudo da bi mogao parirati HDZ-u.

"SDP se dosta pogubio u toj politici pukog kritizerstva HDZ-a u kojoj oni ne nude ništa nego samo panično viču 'HDZ su lopovi, a mi nismo lopovi' iako znamo da je i SDP, dok je lokalno bio na vlasti, imao određenih afera. To je nažalost nužno povezano uz hrvatsku politiku, neovisno o strani spektra. Nisu se ni programski isprofilirali da bismo mi znali što oni drugačije nude od onoga što nude vladajući pa bi imali logičnu sljedeću misao - tko je taj ili ta koji bi to mogao nositi. SDP je osim krize kadrovskih rješenja i u dubokoj idejnoj krizi. Oni ne znaju što točno zastupaju. I njihovu listu za EU izbore, koja je odradila jako dobar posao, opet su nosila starija lica koja su nekakva konstantna u toj stranci što je očito dobro za EU izbore s malom izlaznošću, ali očito nije dovoljno dobro za nacionalne izbore s tri puta većom izlaznosti", dodao je stručnjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Poražavajuće je da se HDZ koji je na vlasti, u kontinuitetu već treći mandat puno više kadrovski osvježio u prvim redovima nego što je to napravio SDP koji cijelo vrijeme čami u oporbi i razračunavaju se između sebe", objasnio je. Što se tiče imena koje je dovoljno karizmatično da oživi SDP kao feniks:

"U jednom trenutku prije nekoliko godina mislio sam da bi Mirela Ahmetović mogla i trebala biti to ime, ali moram priznati da je u posljednjih nekoliko godina i ona u Saboru utonula u to puko kritizerstvo i verbalnu agresiju bez pokrića što mislim da nisu odlike dobrog lidera. Ako se ona može vratiti na neke starije postavke, možda bi ona mogla biti to rješenje", zaključio je Mijić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Siniša Hajdaš Dončić: 'Ako ću biti kandidat, ne treba bi da predsjednik Republike stane uz mene'