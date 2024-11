Meteorologinja najavila promjenu: Evo kad stiže kiša, pa čak i pokoja pahulja snijega

Utjecaj anticiklone se nastavlja u prizemnim slojevima atmosfere, no po visini nam s istoka stiže hladniji zrak. Dakle, stabilno i uglavnom suho zadržat će se i u nedjelju i početkom tjedna. To znači nastavak tmurnog vremena u nizinama unutrašnjosti, a Jadran i više gorje bit će obasjani suncem.

Nedjelja

Hladno i tmurno jutro s čestom maglom očekuje nas u nizinama unutrašnjosti te će ponovno biti mjestimičnog mraza. Na Jadranu i u višem gorju većinom sunčano. Puhat će duž obale slaba i umjerena, podno Velebita jaka bura. Najniža temperatura bit će od 8 do 13 na Jadranu te između -1 i 4 stupnjeva na kopnu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje u većini područja niski oblaci i sumaglica ili magla te smanjena vidljivost, a rijetko će se niska naoblaka raskinuti, ponajprije uz granicu sa Slovenijom i na sjeveru. Željni sunca mogu u njemu uživati u gorju. Temperatura uglavnom oko 6, 7 °C.

Na istoku unutrašnjosti veća vjerojatnost za razbijanje niskog oblačnog sloja, time i sunčana razdoblja. Niski oblaci zadržavat će se u dijelu Posavine. Temperatura od 6 pa do 9, 10 °C u predjelima gdje će se pokazati sunce. U Dalmaciji nastavak niza većinom sunčanih i razmjerno toplih dana, no prema večeri će bura sve češće biti umjerena do jaka pa će i more biti valovitije. Najviša temperatura od 18 do 21 °C.

Na sjevernom Jadranu i u višem gorju također bez promjene, uz prevladavajuće sunčano vrijeme. U nekim se kotlinama i nižim predjelima mogu niski oblaci i magla zadržavati i poslijepodne sprečavajući porast temperature. Bura će biti umjerena do jaka, pod Velebitom i olujna.

Idućih dana na kopnu

Početak tjedna vrlo sličan u unutrašnjosti, tmurno i maglovito po nizinama veći dio dana, lokalno moguće i uz rosulju pa svakako treba biti na oprezu zbog smanjenje vidljivosti i skliskih kolnika. Od srijede nešto promjenljivije i uz porast vjerojatnosti za mjestimičnu kišu, u najvišem gorju i poneku pahulju snijega, no za detalje treba još pričekati.

Idućih dana na moru

Na Jadranu ponedjeljak sunčan, u utorak već više oblaka, a od srijede i mjestimična kiša pri čemu će biti vjerojatnija u četvrtak i petak kada će umjerena do jaka bura već polako okretati na istočnjak potom i jugo, prvo u Dalmaciji. Temperatura do sredine tjedna u blagom padu, a zatim prema vikendu s južinom ponovno u porastu.

