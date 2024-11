Gdje (ne)će biti snijega? Objavljena velika zimska prognoza za Europu

Portal Severe Weather Europe objavio je novu seriju predviđanja snježnih oborina za nadolazeću zimu 2024./2025., koja potvrđuje atmosfersku prisutnost fenomena La Nina. U usporedbi s ranijom prognozom od prošlog mjeseca, novi podaci sugeriraju porast snježnih oborina u dijelovima Sjedinjenih Američkih Država i južne Kanade te nešto više snježnih oborina u Europi.

La Nina, inače, je anomalija temperature oceana u ENSO regijama. Područje je to tropskog Tihog oceana u kojem se izmjenjuju tople i hladne faze otprilike svake 1-3 godine. Topla faza se naziva El Nino, a hlada El Nina. Tijekom ove jeseni i zime predviđaju se negativne anomalije i zahlađenje.

Promjene u oceanima utječu na zimske vremenske obrasce kao i na potencijal snježnih oborina. La Nina mijenja vrijeme na globalnoj razini, a ima i izravni utjecaj na SAD i Kanadu.

Sustav ECMWF, inače najčešće korišten i visoko cijenjen za sezonsko predviđanje, predviđa ispodprosječnu količinu snijega na većem dijelu Europe. U nekim područjima u Skandinaviji moguće su pojačane snježne oborine zbog utjecaja niskog tlaka i mlazne struje nad sjevernom Europom.

Gdje (ne)će biti snijega?

No, ako se pogleda sezonska promjena prognoze, najnovija prognoza zapravo predviđa više snježnih oborina od prethodne prognoze. U usporedbi s prognostičkim podacima iz rujna, listopadske procjene predviđaju više snježnih oborina nad srednjom i zapadnom Europom.

Posljednja prognoza snježnih oborina za prosinac predviđa manje snježnih padalina nego što je to uobičajeno u većem dijelu kontinenta, dok se više snijega očekuje na sjeveru kontinenta iznad Skandinavije.

Siječanjska prognoza također predviđa smanjeni potencijal snježnih oborina na većem dijelu europskog kontinenta. Općenito, predviđanja su slična kao za raniji mjesec, s možda čak i manje snijega nad središnjim i sjeverozapadnim krajevima.

Za veljaču se predviđaju određene promjene. Veći dio kontinenta će, čini se, imati manje snježnih oborina nego što je to uobičajeno za to doba godine, no u nekim je područjima iznad središnjeg dijela Europe moguć porast snježnih oborina.

Prognoza za ožujak, ipak, pokazuje smanjeni potencijal snježnih oborina na većem dijelu kontinenta. Tek se u nekim središnjim i južnim dijelovima Europe (izuzev krajnjeg sjevera) predviđa nešto ranoproljetnih snježnih oborina.

