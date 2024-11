Hrvatskoj se približava jača promjena. Susjedi već najavili snijeg. Bit će ga i kod nas

Zagreb, ali i ostali gradovi na kopnu probudili su se u magli i na niskim temperaturama. Za danas je DHMZ izdao upozorenje zbog rasprostranjene i lokalno guste magle. "Moguć je izraženiji utjecaj na svakodnevne vanjske aktivnosti. Moguć je prekid rada zračnih luka te kašnjenja kao i otežano prometovanje uslijed izrazito smanjenje vidljivosti zbog čega putovanja mogu potrajati dulje od uobičajenog", stoji u upozorenju.

I HAK je izdao upozorenje. "Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski. Zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima, izvijestili su.

Temperatura u blagom padu

Od petka do nedjelje kako je izvijestio DHMZ na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije pretežno sunčano vrijeme. Drugdje u unutrašnjosti tijekom prijepodneva mjestimice magla ili niski oblaci, a sunčana razdoblja izgledna su poslijepodne, no u nedjelju se magla i niski oblaci lokalno mogu zadržati veći dio dana. Vjetar u kopnenim krajevima slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u subotu i sjeverozapadnjak, a u nedjelju će bura najprije na sjeveru jačati. Temperatura zraka na moru neće se znatnije mijenjati, dnevna na kopnu u blagom padu.

Stiže promjena vremena

No, uskoro stiže i promjena vremena. Sredinom idućeg tjedna promjena vremena u smislu više oblaka, na zapadu uz slabu kišu. Najviša dnevna temperatura bit će u laganom padu. Na Jadranu također manje toplo idući tjedan, a neke manje promjene u smislu naoblačenja i kiše imat ćemo od utorka. Tad će pojačati i bura koja će još i pojačavati osjećaj hladnoće, prognozirala je RTL-ova meteorologinja Ana bago Tomac.

No, ono što nas čeka je i snijeg i to u višem gorju. Gledajući prognozu za 7 dana za Hrvatsku, sredinom idućeg tjedna na Zavižanu je moguć i snijeg.

Foto: DHMZ

I u susjedstvu su najavili snijeg u višem gorju.

Prema prognozi za narednih sedam dana, jutra će biti hladna, mjestimično sa slabim mrazom, po kotlinama i dolinama rijeeka i maglom. U petak i subotu pretežno sunčano s dnevnom temperaturom od 11 do 17 stupnjeva, koja će u nedelju na sjeveru i zapadu, a početkom idućeg tjedna i u ostalim predjelima biti u postepenom padu na vrijednosti od 8 do 13 stupnjeva. Od nedjelje se očekuje i postepeno povećanje oblaka koje će tek ponegdje donijeti kratkotrajnu kišu, a na najvišim planinama i slab snijeg, javlja Kurir.

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna

