Hrvatsku je u petak pogodilo nevrijeme, a nestvaran prizor stvorio se u Našicama gdje su se oblaci zavili kao da bi se sve moglo pretvoriti u golemi zračni vrtlog. Remek-djelo prirode koje je fotografirao Zdenko Grahovac, a objavio Neverin zadivio je i zastrašio mnoge.

"I strašno i snažno i krasno", bio je jedan od komentara. Drugi su pak u komentarima objavljivali slične fotografije oblaka iznad drugih gradova poput Valpova, Koprivnice i Zeline.

Što kaže meteorolog?

Radi se o meteorološki najpoznatijim oblacima, kumulonimbusima, pojasnio nam je RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

Kumulonimbusi su najveći oblaci u našoj atmosferi, a dosežu debljinu od baze oblaka do samog vrha između 3 i 10 kilometara. Ponekad dosegnu i 15 kilometara, kaže Ribarić, pa dodaje da se ovi oblaci ubrajaju u one okomitog razvoja koji nastaju u nestabilnoj atmosferi od malog kumulusa pa do primjeraka kakvima smo svjedočili jučer.

"Unutar samog kumulonimbusa imamo jaka uzlazna i silazna strujanja pa onda ispod samog oblaka, osim jake kiše i grmljavine, može biti tuče te olujnih udara vjetra. To su olujni oblaci koji se ubrajaju u konvekcijske oblake, tj. oblake okomitog razvoja i donose kišu, grmljavinu, moguće tuču", istaknuo je RTL-ov meteorolog.

Uz dovoljno energije može doći do tuče, čak i tornada

Takvi oblaci mogu prerasti i u superćelije, što ćemo prepoznati po spiralnom uzlaznom strujanju. "Ta unutarnja rotacija u oblaku ili vrtlog naziva se mezociklon, promjera 2 do 10 kilometara. Upravo tom superćelijskom oblaku odgovaraju slike oblaka u Našicama i Ledeniku", naglasio je Ribarić.

Takve oluje uz dovoljno dostupne energije mogu stvoriti tuču velikog zrna, pa čak i pokrenuti tornada, upozorio je.

