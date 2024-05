Pljusak praćen grmljavinom pogodilo je oko 17 sati Zagreb. Promjena vremena stigla je naglo nakon što je prije toga bilo sunčano uz promjenjivu naoblaku te je bilo prilično sparno.

Središte Zagreba zaplivalo je u vodi i tramvaji su vozili kroz bujicu vode u središtu grada jer je u kratkom vremenu palo dosta kiše.

Neverin je na svom Facebooku objavio video poplavljene ulice nakon intenzivnog pljuska. U sat vremena palo je oko 16 litara po četvornom metru, rekao je RTL-ov prognostičar Dorian Ribarić te dodao da je moguće do kraja dana da će biti još sličnih epizoda, ne samo u Zagrebu nego i na sjedvernom Jadranu, u Gorskom kotaru, Lici, širom području središnje Hrvatske te zapadne Slavonije.

Jaka kiša i nevrijeme pogodilo je polijepodne i područje Grubišnog polja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Čitateljica se javila sa video snimkom u kojoj se vidi bujica kiše koja se slijeva niz cestu i ulazi u dvorišta. 'Sve se odjednom smračilo, jaka kiša, potom su slijedili bljeskovi munja popraćeni grmljavinom, tad je krenula tuča, bujica kišnice krenula se spuštat s ceste i prodirat nam u dvorište, bujica, ma ne bujica već rijeka nam je odnijela zasađeni vrt, ostali smo u šoku', rekla je čitateljica koja nam je poslala video.

I Istru je poslijepodne pogodilo nevrijeme. IstraMet je objavio video jakog nevremena praćenog s tučom u Novigradu koja je, čini se, bila veličine lješnjaka i oraha.

I sve to nakon snažnog nevremena koje je tijekom noći na petak zahvatilo Jadran.

Podsjetimo, nikad veća količina kiše noćas je potopila Krk. Od ponoći do jutra palo je 168 litara po četvornom metru, a lokalno i puno više. Ljudi su iz vode morali izvlačiti i spašavati životinje, što pokazuje i snimka na području Kimpi kod grada Krka gdje je bila i najgora situacija. Gospođa Sanja skočila je u odjeći u bujicu kako bi spasila svoja dva psa. Vatrogasci su cijelu noć i dan u akciji, izvlače automobile i ispumpavaju vodu iz objekata. Potopljene su kuće, restorani i poslovni objekti, no ono najvažnije je da nitko nije ozlijeđen.Goran Grubišić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe, rekao nam je: "Do sada smo odradili 24 intervencije, uglavnom se radi o ispumpavanjima. Imali smo dva uklanjanja prepreka uslijed odrona zbog velikih oborina i dva izvlačenja osobnih automobila koja su zaglavila u vodi, a ostalo su ispumpavanja po poslovnim i stambenim objektima."

Martina Brusić, vlasnica poplavljenog restorana na Krku, rekla nam je: "Noćas oko 23 sata krenula je kiša koja neprestano padala dva, možda dva i pol sata. Majka priroda je takva da nam se desilo to što nam se desilo. Poplavio je podrum, ima neka žila kucavica koja ide i nema tu spasa. Ne mogu reći kolika je šteta u restoranu dok se ne očisti i dok ne vidimo što je dolje."Na najpogođenijem području na Krku stanje uživo prati Ida Balen, koja je razgovarala s mještaninom Ivom Anićem koji je u bujici vode spašavao životinje. "U svojim 50-ak godina života nikad nisam doživio toliko kiše. Jutros sam došao, tu mi je skladište i dva psa koji to čuvaju, a iz hobija imam golubove i papige. Pse sam uspio spasiti, kod susjede su zatvoreni u boksu, plivali smo do njih da ih spasimo. Kombi i sve mašine pod vodom su. Oko 70 posto ptica uginulo je, ne ponovilo se", rekao nam je Anić.

Kaže da su pod vodom i obližnja polja gdje su posađeni krumpiri i drugo povrće. "Ako kiša ne bude padala, voda će se sigurno povlačiti 4-5 dana. Nema se to gdje ispumpati, mora se čekati da se prirodno povuče. Nažalost, opet javljaju kišu sutra i prekosutra, pa ćemo vidjeti", rekao nam je. U međuvremenu je uspio izvući svoje strojeve i kombi koji su bili potpuno potopljeni. Tek će vidjeti hoće li raditi. "Od '97 sam na Krku, nikad nije bilo ovako, ovo nije bilo nikad potopljeno. Ali glava je na ramenima, šteta je takva kakva jest, ne ponovilo se više", rekao nam je.

U nekim dijelovima Istre popavljene su prometnice, IstraMet je objavio video poplaveljene ceste prema Sovinjaku kod Buzeta.