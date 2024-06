Stabilno i sunčano vrijeme nastavit će se i dalje jer će vrijeme kod nas, kao i iznad većine središnje i južne Europe određivati prostrana anticiklona, a njen utjecaj držat će dalje fronte na sjeverozapadu,.

Danas ujutro bez većih promjena, uglavnom sunčano i toplo. U unutrašnjosti najniža temperatura između 16 i 20 stupnjeva, a ugodnije u gorskoj Hrvatskoj gdje će se barem noću odmarati od vrućine - bit će između 2 i 16. Na obali i otocima od 20 do 24.

Vruće će biti i prije sredine dana, a živa u termometru će se popeti još stupanj-dva više nego danas, uglavnom 32 do 34, a u nekim gradovima moguće je i 35 stupnjeva.

Istočna Hrvatska mjerit će najviše temperature! U većini gradova 34 ili 35 Celzijevaca. Vjetar slab južni i jugozapadni neće baš donijeti neko osvježenje, no zato more sigurno hoće! Temperatura u moru je između 23 i 26 stupnjeva, a u zraku sutra 32 do 35. U Dalmaciji ostaje vedro, a puhat će slab južni vjetar i jugo.

Na sjevernom Jadranu koji stupanj niža temperatura, ali i vruće i sunčano uz tek malo visokih oblaka u drugom dijelu dana. Više od 30 mjerit će se i u gorskom dijelu.

Sljedećih dana vrućina će se nastaviti, a temperatura i dalje rasti! Vrhunac toplinskog vala je u petak kad će prosječna temperatura biti oko 36, a u pojedinim gradovima 38 pa i više! Za vikend promjenjivije, a osobito početkom novog tjedna kad će kako sada izgleda - stići osvježenje u obliku kiše i grmljavinskih pljuskova.

Na Jadranu uglavnom sunčano, vruće ili vrlo vruće nastavit će se sve do ponedjeljka. Osjećaju sparine doprinosit će i vrlo tople noći primjerice u petak i subotu u mnogim mjestima temperatura se neće spuštati ispod 26 ili 27 stupnjeva! Toplinski val počinje danas, a vrhunac je u petak, zaštite se od vrućine i pratite naše prognoze!

Danas opet divlja živa na termometru! Bit će toplije nego danas, samo noću hladnije.

