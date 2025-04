Kakvo nas vrijeme čeka za Praznik rada? Meterolog objavio ozbiljno upozorenje

Čeka nas dosta sunčanog i stabilnog vremena pod utjecajem polja anticiklone koja će se zadržavati nad našim dijelom Europe.

Mnogi će boraviti na otvorenome, osobito za Praznik rada, ali treba voditi računa o visokom UV indeksu. Naime, u ovo doba godine do nas stiže najjače sunčevo zračenje, a koža nam se još nije sasvim navikla na sunce.

UTORAK

Ujutro i prijepodne većinom sunčano, ponegdje i vedro, a nešto više oblaka bit će samo u gorju, po gorskim kotlinama moguća je i kratkotrajna magla. Na kopnu vjetar slab, a na Jadranu umjerena, podno Velebita i na krajnjem jugu u početku pojačana bura. Samo jutro ostaje podjednako svježe, na kopnu i prohladno. Bit će to oko 8 °C u unutrašnjosti, a oko 15 °C uz more.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, rijetko samo uz manje grudaste oblake na nebu. Svakako suho. Ponegdje samo slab sjeveroistočni vjetar, ali malo toplije nego danas uz temperaturu oko 22-23 °C, lokalno 24 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu obilje sunca pa i vedrine, rijetko tek koji oblačak. Puhat će slab do umjeren istočnjak i jugoistočnjak, a i ovdje malo viša temperatura, bit će između 21 i 24 °C.

I u Dalmaciji sunčano, tek ponegdje u zaleđu manji razvoj oblaka, ali ništa značajnije. Bura će sasvim oslabjeti, ali će zapuhati slab do umjeren, mjestimice i pojačan maestral. Podjednako zato toplo, iako temperatura malo viša. Bit će to od 22 °C na krajnjem jugu do 25 °C drugdje u Dalmaciji.

Na sjevernom Jadranu sunce, malo oblaka prolazno u Gorskome kotaru i unutrašnjosti Istre. Toplije, naime, bura slabi, puhat će još samo u Velebitskom kanalu, drugdje sjeverozapadnjak. Uz more između 22 i 26 °C, a čak u gorju oko 20 °C.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

Idućih dana na kopnu još sunčanije, mirnije, a danju toplije, čak i vrlo toplo. Poslijepodneva kao da smo usred lipnja, a ne na kraju travnja i početku svibnja. No, jutra ostaju svježa, ponegdje po kotlinama i nizinama uz kratkotrajnu maglu. Za Praznik rada postojat će samo mala, gotovo zanemariva vjerojatnost za neki izolirani kraći pljusak u gorju. Vjerojatnost za kišu i pljuskove značajnije raste na samom kraju tjedna.

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu obilje sunca i vedrine. Ujutro burin, danju maestral. Ugodna jutra, vrlo topli dani, a nešto više oblaka očekuje se tek u nedjelju, a i to izglednije idući ponedjeljak na sjevernom dijelu.

