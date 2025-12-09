Mega klaonica pilića u Sisku dobila zeleno svjetlo: 'Demokracija je podbacila'

Studija utjecaja na okoliš za mega klaonicu pilića u Capragu, predgrađu Siska, s bioplinskim postrojenjem dobila je pozitivno mišljenje povjerenstva Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije zbog čega je građanska inicijativa “Siščani ne žele biti smetliščani" najavila nastavak borbe protiv tog peradarskog megaprojekta.

“Ne samo da je pogažena volja naroda, ne samo da je zanemareno argumentirano protivljenje predstavnika županije SMŽ i Grada Siska i tisuća građana koji su pisali prigovore na studiju, prosvjedovali i peticija s više od 8000 potpisa protiv tog užasnog projekta, nego je grubo pogažena važeća prostorno planska dokumentacija i zakon”, navela je inicijativa na Facebooku.

Dodali su da se suzdržavaju od teških riječi, te poručili da će svoje domove morati braniti na drugačiji način od dosadašnjeg.

"Demokracija i pravna država su podbacile. Što nam preostaje?”, naveli su iz Inicijative, koja je za pozitivno mišljenje od svoja dva predstavnika u povjerenstvu koje je sastavilo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjed protiv mega klaonice u Sisku: Više od 7000 građana potpisalo peticiju