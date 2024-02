Posljednja epizoda prve sezone "Dosjea Jarak" donosi priču o generalu Ivanu Koradeu, jednom od najgorih masovnih ubojica u hrvatskoj povijesti. O očevu zločinu ekskluzivno je za "Dosje Jarak" govorio sin Mario Korade.

"Pristao sam na intervju jer bih htio da javnost čuje i moju stranu priče o slučaju mog oca", rekao je za "Dosje Jarak" Mario Korade koji je u vrijeme masovnih ubojstava svoga oca imao 18 godina.

"To je ono što u Dosjeu želimo. Imati one koji dosad nisu rekli svoju stranu priče. Jer da jesu možda bi se nešto pomaknulo. Ne želimo to kako bismo u kutu mogli napisati 'ekskluzivno', nego da budemo najcjelovitiji mogući. Hvala Mariju što je pristao, hvala na intervjuu", otkrio je Andrija Jarak. Priznao je i da mu je najteži dio emisije bio pridobiti Koradeovog sina da sjedne preko puta njega.

Podsjetimo, u noći na 26. ožujka 2008. general Ivan Korade je više puta upucao Davora Petriša, svog dugogodišnjeg prijatelja i to navodno nakon svađe jer mu Petriš nije htio pomoći u otmici Zlate Rabuzin - majke jednog od dvojice konobara kojeg su nekoliko tjedana ranije pretukli. Bivši vojni policajac umro je na mjestu.

Korade je potom krenuo u Varaždinske toplice i prijeteći joj pištoljem Zlatu natjerao da uđe u njegov terenac. Ona je iskočila iz automobila i uspjela se spasiti. General je nakon toga upucao i Franju Kosa te Vladu Knoka - koji je preživio jer je pao i izgubio svijest.

Na red su došli Cilika Hudić i njezin 15-godišnji unuk Goran. Korade je u dječaka ispalio tri metka, kao i u njegovu baku. Nakon što je sutradan policija pronašla tijela žrtava krenula je masovna potraga za generalom. Preventivno su priveli i sina, ali su ga ubrzo pustili. Željko Olujić, Koradeov odvjetnik molio ga je putem medija da se preda. Gotovo tjedan dana kasnije opkolili su ga u vikendici udaljenog 100-tinjak metara od mjesta u kojem je ubijao. Opkolili su ga, a Korade je zapucao i ubio policajaca Marija Kusanića.

Unatoč činjenici da je od masakra prošlo 16 godina, ljudi u Zagorju o tome i dalje nevoljko govore, otkrio je suautor "Dosjea Jarak" Dario Todorović.

"Ono što nas je najviše šokiralo jest to da se ljudi i dalje boje generalova sina. Objašnjavali su nam da ima istu narav kao otac, da je nagao, eksplozivan, često agresivan i da je bolje ne pričati previše", rekao je Todorović.

U posljednjoj epizodi prve sezone "Dosjea Jarak" dušu je otvorila i majka ubijenog Gorana i Cilikina snaha - Ivana Hudić. O akciji lova na Koradea govorio je i specijalac Alenko Ribić. Pred kamere je stao i general pukovnik Mato Laušić. Pričala je i Božena Šimek-Šupika, nekada bliska suradnica generala Koradea ujedno i jedina žena koja je ušla u oslobođeni Knin kao i novinar Dušan Miljuš koji je lov pratio s terena.

Posebno su potresni materijali koje ekskluzivno donosi "Dosje Jarak" - snimke privođenja generala. U posljednjoj epizodi prve sezone "Dosje Jarak" ostavlja tako bogat zalog za drugu sezonu.

Posljednju epizodu prve sezone "Dosjea Jarak" pogledajte na RTL-u, 15. veljače od 22.30 sati! Epizoda je dostupna i na streaming platformi Voyo!