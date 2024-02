Posljednja epizoda prve sezone "Dosjea Jarak" donosi priču o generalu Ivanu Koradeu, jednom od najgorih masovnih ubojica u hrvatskoj povijesti. Ekskluzivno, o očevu zločinu u prvom televizijskom intervjuu govori i njegov sin - Mario Korade.

Andrija Jarak otkrio nam je kako mu nije bilo lako nagovoriti Marija da razgovara s njim.

"Nije bilo lako. No, to je ono što u Dosjeu želimo. Imati one koji dosad nisu rekli svoju stranu priče. Jer da jesu možda bi se nešto pomaklo. Ne želimo to kako bismo u kutu mogli napisati - ekskluzivno - nego da budemo najcjelovitiji mogući. Hvala Mariju što je pristao, hvala na povjerenju", otkrio je Andrija Jarak i priznao da mu je i najteži dio emisije bio pridobiti Koradeovog sina da sjedne preko puta njega

U posljednjoj epizodi prve sezone "Dosjea Jarak", koji će gledatelji imati prilike pogledati u četvrtak, 15. veljače, od 22.30 sati na glavnom kanalu RTL-a.

Mario Korade rekao je da je pristao na intervju jer je htio da javnost čuje i njegovu stranu priče o slučaju njegovog oca. Sjeo je nasuprot Andrije Jarka u posljednjoj epizodi prve sezone "Dosjea Jarak".

Strah od prezimena Korade još vlada

Strah od prezimena Korade i dalje vlada Zagorjem, a sin generala toga je svjestan. Tvorci "Dosjea Jarak" otkrivaju da je bilo jako teško dogovoriti pristanak. "Nismo bili sigurni da je to to sve dok nismo završili sa snimanjem. Njegov govor i stav sve nas je začudio", otkriva suautor "Dosjea Jarak".

"Iako je od masakra prošlo 16 godina, ljudi u Zagorju o svemu i dalje nevoljko govore, i dalje se osjeća kako o nekome tko je heroj rata nije uputno govoriti ružno o stvarima koje je radio nakon rata - bez obzira na to koliko su grozne bile. Ali, ono što nas je najviše šokiralo jest to da se ljudi i dalje boje generalova sina. Objašnjavali su nam kako ima istu narav kao otac, da je nagao, eksplozivan, često agresivan i da je bolje ne pričati previše", dodaje Dario Todorović.

Koradeov krvavi pohod završio je s petero ubijenih ljudi, među kojima su bili maloljetni dječak i njegova baka. Heroj Domovinskog rata, zapovjednik 7. gardijske brigade koja je prošla najteža ratišta, čovjek koji je podigao zastavu na Kninskoj tvrđavi. "Tog dana Korade je bio najpopularnija osoba u Hrvatskoj. Trinaest godina kasnije postao je jedan od najgorih masovnih ubojica u njezinoj povijesti", objasnio je Andrija Jarak.

U "Dosjeu Jarak" govore i članovi obitelji žrtava maloljetnog Gorana Hudića i njegove bake. Za njih je, kažu, vrijeme stalo. Zločini Ivana Koradea ostavili su u stanju šoka i njegove suborce. Posebno su potresni materijali koje ekskluzivno donosi "Dosje Jarak", snimke su to privođenja generala, a nastale su prije više od 25 godina. U posljednjoj epizodi prve sezone "Dosje Jarak" ostavlja tako bogat zalog za drugu sezonu.

