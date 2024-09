Selak Raspudić: 'HDZ je priznao poraz. Milanović i helikopter? Nedopustivo!...'

HDZ je predlaganjem izmjena Zakona o obrani jasno priznao poraz u predsjedničkoj utrci, poručila je saborska zastupnica i kandidatkinja za predsjednicu Marija Selak Raspudić, komentirajući najnoviji sukob na relaciji Banski dvori i Pantovčak oko korištenja vojnih resursa, konkretno vojnog helikoptera, nazvavši to nedopuštenom politizacijom vojske.

"Temeljni problem rasprave o kojoj smo svjedočili posljednjih dana oko korištenja vojnih resursa je što imamo različite izvještaje koji oba izlaze, bilo od MORH-a, bilo Glavnog stožera, od vojno djelatnih osoba, a ti su izvještaju podložni različitoj interpretaciji. Nedopustivo je da se vojno djelatne osobe, naši visoki časnici, koriste u političke svrhe. Oni su i zakonom definirani kao nestranačke osobe, a sada vidimo da su korišteni kao sredstvo i predmet političkog obračuna", poručuje Selak Raspudić, dodajući da se jedino "doista nestranačka osoba" može suočiti s problemom politizacije vojske koji nije od jučer.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Time se referirala na izvještaj Oružanih snaga s popisom letova triju tipova helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koje je u svom mandatu koristio predsjednik RH, a koji je otkrio da je Zoran Milanović letio u 348 navrata što je po procjenama MORH-a stajalo milijun eura. S Pantovčaka su to brže-bolje demantirali objasnivši da je Milanović letio 74 puta i da je to koštalo 130 tisuća eura.

'HDZ je priznao poraz'

Selak Raspudić osvrnula se i na izjave ministra obrane Ivana Anušića, koji je istaknuo da postoji ozbiljan problem u funkcioniranju oružanih snaga. "To nije banalna optužna kada dolazi od ministra obrane. Njegova je dužnost da rasvijetli sve situacije u kojima je aktualni predsjednik onemogućio funkcioniranje oružanih snaga", poručila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za sada jedina ženska kandidatkinja za Pantovčak kazala je da se protivi izmjenama zakona kojima bi se ograničile ovlasti predsjednika jer su, podsjeća, one ustavom zaštićena kategorija.

"Činjenica da je HDZ, s obzirom na to da je aktualni predsjednik na zalasku, najavio izmjene zakona, očito je priznao poraz u smislu da ne vjeruju kako njihov kandidat može doći na Pantovčak. Inače bi izmjene zakona bile izlišne. Oni su se možda predali i prije same utrke, no ima nas koji još uvijek vjeruju u pobjedu i koji ćemo ozbiljnom raspravom, pa i o stanju oružanih snaga, pokazati da je moguć drugačiji pristup vojsci koji će imati snažan naglasak na vojnoj znanosti", poručuje Selak Raspudić, najavljujući da bi tako jedna nestranačka osoba mogla donijeti Hrvatskoj vojsci političko oslobođenje i promjenu kako ju više ne bi koristili u političke svrhe.

Uvjerena je da je prijepor oko korištenja vojnih resursa kojem svjedočimo posljednjih dana moguće riješiti transparentnošću i komparativnom analizom.

'Nedopustivi dvostruki standardi'

"Moramo imati transparentnost oko svih državnih institucija. Kada saborski zastupnik putuje, ispunjava putni nalog te znate zašto je išao, koje su posljedice posjeta i koliko je sredstava iskoristio. Takav zahtjev možemo poslati pripadnicima i ostalih državnih institucija, možda neki zahtjevi mogu biti slobodni ako je pitanje tihe diplomacije s protokom vremena. Ali u svakom slučaju ne mogu biti nedostupni hrvatskoj javnosti. Ono što sigurno možemo dobiti je jedna komparativna analiza, da usporedimo korištenje helikoptera Kolinde Grabar Kitarović i Zorana Milanovića pa da vidimo ima li značajne promjene u korištenju i kako se ona opravdava", naglašava Selak Raspudić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nedopustivi su, dodaje, dvostruki standardi u ovoj situacija i to da jedni nekritički opravdavaju upotrebu vojnih resursa, a drugi se putem curenja izvještaja u toku kampanje politički obračunavaju.

"Ako je postojala, a to još ne znamo, zloupotreba proračunskih sredstava da bi netko koristio vojne resurse i zbog nekih privatnih svrha, a ne isključivo zbog svoje funkcije, onda se to trebalo rješavati značajno ranije da bi se ista sredstva uštedjela, a ne u ovom trenutku izlaziti s tim podacima da bi se iskorištavalo u političkoj kampanji", upozorava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tvrdi da se "kao predsjednica RH" ona "nikada neće koristiti takvim sredstvima", a zalaže se da i nestranački kandidat Dragan Primorac, kojeg podržava HDZ, također kaže što misli o ograničavanju vlasti i moći predsjednika.

"Je li njemu kao kandidatu za predsjednika da se ograniče ustavom određene ovlasti predsjednika ili će se zalagati za njihovo proširenje", pita se Selak Raspudić.