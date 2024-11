Selak Raspudić povezala uhićenog Pozdera s Milanovićem: 'Zašto inače bučni Zoran mlako reagira na aferu?'

Kandidatkinja za predsjednicu, nezavisna Marija Selak Raspudić komentirala je veliku aferu u zdravstvu i uhićenje te smjenu ministra Vilija Beroša, istaknuvši "mlaku" reakciju predsjednika Zorana Milanovića koji se inače ne libi nadugo i naširoko kritizirati HDZ i njihove afere.

"Zašto inače vrlo bučni Milanović mlako reagira na aferu Beroš? Vijest da je ministar zdravstva zemlje članice EU završio u pritvoru zbog korupcijske afere pri nabavi aparata za bolnice obišla je svijet. Afera je posebno mučna jer je Plenkovićev voljeni ministar zdravstva Beroš, između ostalog, optužen i da je uzeo mito od 25 000 eura za nabavu aparata za dječju bolnicu u Klaićevoj, čiji je ravnatelj također završio iza rešetaka. Kakva je to politika koja upravlja zdravstvenim sustavom tako da nema za djecu, ali ima za lopove? Pritvoreni ministar njezina je slika i prilika.

O Plenkovićevim 'radarima' i kadrovima sve je poznato, ali neobična je mlaka reakcija Zorana Milanovića. Kako to da bučno ne likuje i verbalnim vatrometom ne briše pod Berošem i Plenkovićem? Kako to da baš on kojem je Turudić crvena krpa sad prvi ne poentira s njegovim uplitanjem u rad EPPO-a?", pita se Selak Raspudić.

Možda odgovor, nastavlja ona, leži u tome što je Saša Pozder, uhićeni poduzetnik u aferi Beroš, preko čije tvrtke su nabavljani sporni uređaji, svojevremeno bio direktor u Maquet Getinge Group.

"Zanimljivo je da su od tvrtke istog naziva Maquet kupovani ECMO uređaji za vrijeme Milanovićeve Vlade. Hrvatska udruga bolničkih liječnika je te 2014. godine prozivala Milanovićevog ministra zdravstva Ostojića da je kupovinom dvostruko veće količine ECMO uređaja od onoga što je Hrvatskoj tada bilo potrebno oštetio proračun za 22 milijuna kuna.

'Je li to razlog zbog kojeg Milanović sada previše ne buči i ne likuje?'

Podsjećam da se jedna od tvrtki koje su se prijavile na natječaj žalila tvrdeći da je Ministarstvo tehničke karakteristike za ECMO uređaje napisalo tako da na natječaju može pobijediti jedino Maquet kojeg MTF zastupa, a komisija je njihovu žalbu odbacila kao neosnovanu", stoji u njezinom priopćenju.

Podsjeća da je Ostojić tada smijenjen, a o aferi se prestalo govoriti.

"Politička šteta za Milanovića je brzo sanirana i zaboravljena. Je li to razlog zbog kojeg Milanović sada previše ne buči i ne likuje? Da netko u predsjedničkoj kampanji ne izvuče zaključak da u radu naizgled ljutih protivnika Plenkovića i Milanovića postoje sličnosti i poveznice i da istinsku promjenu u Hrvatskoj mogu donijeti samo ljudi izvan tog duopola?

Građani Hrvatske zaslužuju cjelovitu istragu i potpunu istinu, a u politici je sazrelo vrijeme za istinsku promjenu", zaključila je.

Podsjetimo, sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda u subotu je po zahtjevu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) odredio istražni zatvor petorici osumnjičenih u istrazi povezanoj sa smijenjenim ministrom zdravstva Vilijem Berošem ranije u subotu pritvorenom po zahtjevu Uskoka.

Nakon što je Uskok objavio da su zbog sumnje u korupciju uhitili Beroša, predstojnika zagrebačke Klinike za neurologiju KBC Sestre milosrdnice i člana uprave jedne zagrebačke poliklinike Krešimira Rotima te poduzetnika Sašu Pozdera, EPPO je objavio da je pokrenuo istragu protiv Beroša i još sedam osoba.

Za razliku od Uskoka EPPO Beroša tereti za primanje mita, dok je Turudić na konferenciji za novinare kazao da bivšeg ministra terete za trgovanje utjecajem dok je mito primila 'druga osoba'.

EPPO je, pak, izvijestio kako sumnja da je Beroš u zamjenu za primljeno mito odobravao nabavu operacijskih mikroskopa po neosnovano uvećanim cijenama te osigurao sredstva za financiranje javne nabave.

Odgovorne osobe u zagrebačkim bolnicama su pritom, u zamjenu za primljeno mito, izrađivale dokumentaciju o nabavi prema tehničkim specifikacijama proizvoda koje je na području RH distribuirala osumnjičena tvrtka.

Budući da je jedini ponuditelj bila Pozderova tvrtka, operacijski mikroskopi su na štetu državnog proračuna RH kupljeni za cijenu koja je neosnovano uvećana za 619.582 eura, naglasio je EPPO.

Paralelne istrage

Kako bi prikrili tragove stjecanja nepripadne imovinske koristi, članovi zločinačkog udruženja su u ime drugoosumnjičene tvrtke izdavali račune s nevjerodostojnim sadržajem kako bi stvorili privid da je nepripadna imovinska korist zakonito doznačena na račun te tvrtke.

Uskok, s druge strane, na čiji je zahtjev ranije u subotu određen istražni zatvor Berošu i Pozderu, dok je Krešimir Rotim pušten da se brani sa slobode, tvrdi da se trojac udružio radi plasiranja i prodaje medicinskih uređaja jednog austrijskog proizvođača bolničkim ustanovama u državnom vlasništvu.

Prema pisanju medija Rotim je priznao sudjelovanje u namještanju poslova pa tužiteljstvo za njega nije zatražilo određivanje pritvora.

Beroš je pritom, ističe Uskok, koristio autoritet ministra zdravstva te je kao osoba izravno nadređena ravnateljima državnih bolnica tražio od ravnatelja da se sastanu s Pozderom i osiguraju mu dobivanje poslova.

Uz to, Beroša Uskok sumnjiči da je novcem iz državnog proračuna preplaćivao Pozderove medicinske uređaje i to novcem koji nije bio predviđen godišnjim planovima nabave.

Također, Uskok sumnja da je Rotim po Pozderovim uputama prilagodio natječaj u nabavi medicinskih uređaja za KBC Sestre milosrdnice, kao i za druge postupke javne nabave u kojima je Pozder dostavljao svoje ponude. Pozder je zauzvrat Rotimovoj poliklinici besplatno isporučio jedan robotski mikroskop.

Trojac sumnjiče da su, po Beroševom odobrenju, dogovorili kupnju mikroskopa za KBC Sestre milosrdnice po cijeni od 456.234 eura, a mikroskop je za 487.500 eura kupila jedna zagrebačka klinika te osječki KBC po cijeni od 464.363 eura.

Osim toga Pozdera sumnjiče da je u prvoj polovici studenoga 2023. godine pokušao podmititi predstojnika splitskog KBC-a Julija Meštrovića, ponudivši mu 100.000 eura kako bi u budućem postupku javne nabave osigurao sklapanje ugovora s njegovom tvrtkom. Uskok ističe da je predstojnik splitskog KBC-a ponuđeno mito odmah odbio.

Uskok navodi da je trojac u postupcima javnih nabava osigurao Pozderu dobivanje poslova ukupne vrijednosti 1,4 milijuna eura, dok su na razlici između stvarne tržišne cijene robotskih mikroskopa i cijene postignute u postupcima javnih nabava njegovoj tvrtki pribavili korist od najmanje 494.518 eura.

