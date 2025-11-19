Sramota uoči sjećanja na Vukovar! Maloljetnik kod Garešnice zapalio hrvatsku zastavu

U ponedjeljak oko 19.40 sati maloljetnik je u mjestu Rogoža zapalio hrvatsku zastavu manjih dimenzija koja je bila na trgovini mješovitom robom.

Iz Bjelovarsko-bilogorske policije navode da su dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrdili da je počinitelj maloljetan, zaradio je kaznenu prijavu zbog počinjenog kaznenog djela povrede ugleda Republike Hrvatske te predan pritvorskom nadzorniku.

Obzirom na zakonske odredbe Zakona o sudovima za mladež nismo u mogućnosti iznijeti više podataka o maloljetnom počinitelju.

