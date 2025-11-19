FREEMAIL
POVRIJEDIO UGLED DRŽAVE /

Sramota uoči sjećanja na Vukovar! Maloljetnik kod Garešnice zapalio hrvatsku zastavu

Sramota uoči sjećanja na Vukovar! Maloljetnik kod Garešnice zapalio hrvatsku zastavu
Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

Vandalizam se dogodio u ponedjeljak u večernjim satima

19.11.2025.
9:52
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Dusko Jaramaz/pixsell
U ponedjeljak oko 19.40 sati maloljetnik je u mjestu Rogoža zapalio hrvatsku zastavu manjih dimenzija koja je bila na trgovini mješovitom robom.

Iz Bjelovarsko-bilogorske policije navode da su dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrdili da je počinitelj maloljetan, zaradio je kaznenu prijavu zbog počinjenog kaznenog djela povrede ugleda Republike Hrvatske te predan pritvorskom nadzorniku.

Obzirom na zakonske odredbe Zakona o sudovima za mladež nismo u mogućnosti iznijeti više podataka o maloljetnom počinitelju.

POGLEDAJTE VIDEO Ovako je danas izgledao Grad heroj: Tisuće ljudi u koloni odale počast žrtvama Vukovara

Hrvatska ZastavaVandalizamPaljenje
Sramota uoči sjećanja na Vukovar! Maloljetnik kod Garešnice zapalio hrvatsku zastavu