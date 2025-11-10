Lidl povlači popularnu šunku s polica: Moguća opasna bakterija, hitno je vratite!

Državni inspektorat Republike Hrvatske upozorio je potrošače da se iz prodaje povlači proizvod PIKOK DELIKATES KUHANA ŠUNKA 200 g zbog moguće kontaminacije bakterijom Listeria monocytogenes.

Foto: Lidl.hr

Riječ je o proizvodu LOT broja 562609 N 022, s rokom trajanja do 10. studenoga 2025. godine, koji se prodavao u trgovinama Lidla Hrvatska.

Prema priopćenju, proizvod nije u skladu s europskom uredbom o mikrobiološkim kriterijima za hranu, zbog čega je iz predostrožnosti pokrenut opoziv s tržišta.

Proizvođač šunke je LE&CO-Ing. Jiri Lenc, s.r.o. iz Češke, dok je maloprodajni lanac Lidl Hrvatska distributer proizvoda na našem tržištu.

Povrat novca

Iz Lidla su na svojim službenim stranicama također obavijestili kupce kako tvrtka LE&CO provodi javni opoziv proizvoda Pikok Kuhana šunka narezak 200 g, rok trajanja 10.11.2025., LOT broj 562609 N 022, zbog utvrđene mikrobiološke neispravnosti.

“Molimo sve kupce koji posjeduju navedeni proizvod da ga ne konzumiraju. Proizvodi se mogu vratiti u bilo koju Lidl trgovinu, gdje će kupcima biti omogućen povrat novca – i bez predočenja računa”, poručuju iz Lidla.

Podsjetimo, bakterija Listeria monocytogenes može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, osobito kod trudnica, starijih osoba i osoba oslabljenog imuniteta, stoga se potrošačima savjetuje da proizvod ne jedu i odmah ga vrate u trgovinu.

